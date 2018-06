Drittliga-Volleyballerinnen der TG Biberach müssen im Verfolgerduell ran

Die Drittliga-Volleyballerinnen der TG Biberach sind im Verfolgerduell beim TV Holz gefordert (Samstag, 19.30 Uhr). Der Aufsteiger aus dem Saarland peilt den direkten Durchmarsch in die Zweite Bundesliga an und liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einem Punkt weniger als Holz rangiert die TG auf Platz vier. Tabellenführer ist Sinsheim, auf Platz drei liegt der TSV Schmiden, der aber bereits ein Spiel mehr bestritten hat.

Mit dem TV Holz wartet ein ganz dicker Brocken auf die TG. Erst zwei Niederlagen mussten die Saarländerinnen in der laufenden Saison einstecken. Eine ganz knappe (2:3) gab es gegen den Tabellenführer Sinsheim, die andere im Hinspiel gegen Biberach (1:3). „Da hatten wir einen starken Tag“, lobt Biberachs Trainer Philipp Kurz seine Mannschaft und spricht rückblickend von einem ansehnlichen Spiel und einer „engen Kiste“. Genau so eine Leistung wird es nach seiner Einschätzung wieder brauchen, damit die TG auswärts bestehen kann. „Vom Punktestand ist Holz in Reichweite, wir sind also nicht chancenlos, wenn wir das aufs Feld bringen, was wir können“, sagt Kurz.

Besetzt mit einigen zweitligaerfahrenen Kräften hat Holz vor allem eine überragende Akteurin in seinen Reihen. „Stefanie Höwer schlägt die Bälle über unseren Block knallhart ins Feld“, sagt Kurz und wünscht sich eine hohe Frustrationstoleranz von seinen Spielerinnen. „Es wird immer wieder bei uns einschlagen. Aber das darf uns nicht aus der Ruhe bringen, sondern wir müssen versuchen, bei unserem Spiel zu bleiben und unsere Mittel zu nutzen.“

Im Hinspiel hat das gut funktioniert. Biberach spielte konstanter und machte wenig Fehler. Neben starken Aufschlägen war auch das flexible Angriffsspiel ein Schlüssel zum Hinrundenerfolg der TG. Für Kurz eine logische Konsequenz, die auch für die Rückrunde gilt. „Entscheidend wird für uns der Sideout sein. Gelingt es uns, aus der eigenen Annahme heraus konstant Punkte zu machen, werden wir unsere Chancen bekommen.“

Um im Zuspiel alle Angriffsoptionen nutzen zu können, ist das Spiel der TG einmal mehr von der Qualität der eigenen Annahme abhängig. Aber auch die Einsatzbereitschaft, die das Team in dieser Saison auszeichnet, ist für Kurz ein wichtiger Punkt, nicht nur im Spiel selbst, sondern auch im Training. „Seit Jahresbeginn arbeiten wir meist vollzählig und sehr intensiv, gehen dabei mitunter bis an die Schmerzgrenze. Auch dafür möchte ich meiner Mannschaft ein Lob aussprechen“, sagt er.

Nicht ganz vollzählig wird die Mannschaft in Holz auflaufen können. Wegen einer Schulterverletzung fällt Dorothee Stemmann bis auf Weiteres aus und wird die Fahrt ins Saarland nicht antreten.