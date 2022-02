Dritter Tabellenplatz für die TG Biberach 2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite Mannschaft der TG Biberach trat am 30. Januar zum zweiten und damit letzten Wettkampftag der Bezirksoberliga Oberschwaben in Hitzkofen an. Repräsentiert wurde die Mannschaft von Lennart Schierholz, Thomas Jäger, Günter Schilling und Brigitte Deckert. Im ersten Match kämpfte die TG Biberach 2 ausdauernd in den maximal fünf möglichen Sätzen gegen den SV Laupheim 2 und verlor leider am Ende. Auch das zweite Match gegen den SV Kirchberg Iller verlor das Team und erlangte keine Matchpunkte. Im dritten Match wendete sich das Blatt und die TG Biberach 2 gewann klar mit 0:2 Matchpunkten gegen den SV Brochenzell. Im vierten Match gegen den BSV Ulm gab sich die Mannschaft kämpferisch in allen fünf Sätzen. Mit dem letzten Satz musste sich die Mannschaft dennoch geschlagen geben. Die nächsten beiden Matches gegen den BSV Laupheim 2 und den SV Hitzkofen gewannen die Biberacher wiederum und erlangten somit vier weitere Matchpunkte. Das letzte Match gegen den SV Laupheim verlor das Team dagegen. Zusammen mit dem Ergebnis des ersten Wettkampftages errang die TG Biberach 2 insgesamt 19 Matchpunkte und steht damit auf dem dritten Tabellenplatz.