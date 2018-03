Dressurturnier steigt beim RC Rißegg

Der RC Rißegg richtet von Freitag, 23. März, bis Sonntag, 25. März, zum siebten Mal ein Dressurturnier aus. An drei Tagen werden dabei auf der Reitanlage der Familie Kohler in Biberach-Rißegg insgesamt neun Dressurprüfungen ausgetragen. Darunter sind Basis- und Aufbauprüfungen für Jungpferde, Amateurprüfungen und drei Prüfungen im Bereich der Klasse M* und S*.

Laut Veranstalter können die Pferde in der Abreitehalle mit überdachtem Anschluss zur großen Prüfungshalle vorbereitet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Pferden das Prüfungsviereck an den Turniertagen jeweils vor Beginn und nach Ende der Veranstaltung zu zeigen. Dass dieses Angebot gut angenommen wird, bestätigen auch die Nennzahlen, die im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen sind. Teilnehmer für 411 Starts in neun Dressurprüfungen haben sich angekündigt.

In allen Prüfungen werden auch Teilnehmer vom RC Rißegg an den Start gehen, darunter Nicole Kohler und ihre Schülerinnen Victoria Ammann, Sophia Bailer, Marina Fischer, Sabrina Pfefferle und Sinikka Sproll.

Freitag um 8.30 Uhr geht es los

Am Freitag beginnt das Turnier um 8.30 Uhr mit einer Reitpferdeprüfung. Ab 10.30 Uhr folgt eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A, bei der vier- bis sechsjährige Pferde vorgestellt werden. Im Anschluss steht eine Dressurprüfung der Klasse M* in dem großen Viereck an.

Der Samstagmorgen beginnt mit einer Prüfung für Amateure. Auf den Anforderungen der Klasse A* basiert die Aufgabe, die um 7 Uhr beginnt. Ab circa 9.30 Uhr folgt eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten. Diese Prüfung ist zeitgleich eine Qualifikation für die Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach. Den Samstagnachmittag hat der Veranstalter für eine Dressurprüfung der Klasse M** reserviert.

Am Sonntagmorgen dürfen erneut die Amateure ins kleine Viereck. Ab 8 Uhr werden die Richter das erste Starterpaar in der Dressurreiterprüfung der Klasse A begrüßen. Danach wird noch mal umgebaut für eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L auf dem 20 x 60 Meter großen Viereck. In dieser Prüfung dürfen Nachwuchspferde im Alter von fünf bis sieben Jahren starten. Ab 13 Uhr steht der Höhepunkt des Turniers an, eine Dressurprüfung der Klasse S*. Für diese haben sich 50 Teilnehmer angekündigt.