Dressurreiter messen sich in Rißegg

Der RC Rißegg richtet von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. März, zum achten Mal ein Dressurturnier aus. An den drei Turniertagen werden auf der Reitanlage der Familie Kohler in Rißegg insgesamt acht Dressurprüfungen ausgetragen. Darunter sind Basis- und Aufbauprüfungen für Jungpferde, Amateurprüfungen und drei Prüfungen der Klasse M* bis S*.

Am Freitag beginnt das Turnier in Rißegg um 9.30 Uhr mit einer geschlossenen Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Bei dieser dürfen ausschließlich Amateure ihre Pferde vorstellen. Direkt danach folgt eine weitere Dressurpferdeprüfung der Klasse A, in der auch Berufsreiter startberechtigt sind. Am Nachmittag folgt eine Dressurprüfung der Klasse M* im großen Viereck.

Der Samstagmorgen beginnt mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten. Diese Prüfung ist zeitgleich eine Qualifikation für die diesjährige Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach. Den Samstagnachmittag hat der Veranstalter für eine Dressurprüfung der Klasse M** reserviert.

Am Sonntagmorgen dürfen die Amateure ins kleine Viereck. Ab 8.30 Uhr werden die Richter das erste Starterpaar in der Dressurreiterprüfung der Klasse A bewerten. Im Anschluss wird noch einmal umgebaut, sodass die nachfolgende Dressurpferdeprüfung der Klasse L auf dem 20 x 60 Meter großen Viereck stattfinden kann. In dieser Prüfung dürfen Nachwuchspferde im Alter von fünf bis maximal sieben Jahren vorgestellt werden. Ab 13 Uhr folgt dann der Höhepunkt des Turniers in Rißegg: Eine Dressurprüfung der Klasse S*. Für diese haben sich 49 Teilnehmer angekündigt.