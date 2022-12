Dreikönigskonzert der Stadtkapelle Biberach in St. Martin

Zum Abschluss der Weihnachtszeit findet am Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr in der St.-Martins-Kirche das festliche Dreikönigskonzert der Stadtkapelle Biberach statt. Neben drei Sätzen aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel stehen zwei Stücke von Justin Heinrich Knecht auf dem Programm: die von Jörg Riedlbauer für die Stadtkapelle arrangierte „Große Orgelsonate für Geübtere“ und „Die durch ein Donnerwetter unterbrochene Hirtenwonne“ in einem Arrangement von Michael Nover. Abgerundet wird das Konzert durch den „Weihnachtsblock“ mit bekannten Weihnachtsliedern und dem Biberacher Pastorale. Der Eintritt kostet fünf Euro und ist an der Abendkasse zu zahlen.