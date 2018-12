Dreikampf um die Tabellenspitze

In der Fußball-Kreisliga A I kämpfen drei Vereine um die Tabellenspitze. Der BSC Berkheim führt zur Winterpause mit 42 Punkten die Tabelle an, hat aber ein Spiel mehr bestritten als die Konkurrenz aus Mittelbuch (40 Punkte) und Mittelbiberach (39 Punkte). Am Tabellenende haben sich der SV Ochsenhausen II und der SV Haslach mit jeweils acht Punkten dick eingegraben. Auch beim SV Kirchdorf mit neun Zählern kann es 2019 fast nur noch besser werden.

Sehr konstant sieht die Kurve beim FC Bellamont (8.) aus. Nach einem verhaltenen Start ging es schnell ins Tabellenmittelfeld. Dort ist der FCB auch über die Winterpause zu finden, wenngleich es in den vergangenen Wochen in der Tabelle etwas nach unten ging. Eine Entschädigung dafür ist das Erreichen des Halbfinales im Bezirkspokal. Ein guter Start im Frühjahr und Bellamont kann einem geordneten Saisonende entgegensehen.

Es gibt in der Kreisliga A schlechtere Absteiger als den BSC Berkheim (1.). Auch die Konkurrenz rechnete nicht mit diesem starken Auftreten des BSC. Von Anfang an war Berkheim in der Dreier-Spitzengruppe etabliert. Nach einem kleinen Durchhänger im Oktober ging es im Endspurt wieder nach oben. Berkheim hat bisher die wenigsten Tore des Spitzentrios geschossen, was ein Manko ist. Trotzdem ist der BSC über die Winterpause der aktuelle Tabellenführer.

Im Abstiegskampf angelangt

Langsam ging es bergab: Diese Beschreibung passt zum bisherigen Verlauf der Spielzeit für den SV Dettingen II (12.). Nach sieben Spieltagen verließ der SVD II die Region der einstelligen Tabellenplätze und ist inzwischen wieder im Abstiegskampf angelangt. Diese Entwicklung ist für zweite Mannschaften typisch. Spieler der Ersten verletzen sich oder sind gesperrt. Die guten Akteure der Zweiten werden abgezogen und für soe geht es dann sportlich steil bergab. Wenn die Illertaler im Frühjahr gleich ein paar Punkte draufpacken können, ist allerdings noch nichts verloren.

Einen tollen Endspurt legte der SV Erlenmoos (11.) noch hin. Nach fünf Spieltagen war er auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen. Diese Platzierung sollte der SVE über viele Spieltage hinweg nicht mehr loswerden. Die Siege gegen Haslach und Erolzheim im November brachten noch etwas Entspannung für die Weihnachtsfeier. Erlenmoos ist zwar noch lange nicht aus dem Schneider, aber es besteht auch berechtigte Hoffnung, die Spielklasse halten zu können.

Für viele überraschend tauchte der SV Erolzheim (4.) auch im Spieljahr 2018/19 ganz weit vorn auf. Über vier Spieltage hinweg war der SVE sogar Tabellenführer. Erst gegen Ende der Spielzeit verlor Erolzheim an Boden. Negativer Höhepunkt war die 0:7-Pleite im Spitzenspiel beim SV Mittelbuch. Aber mit dem vierten Tabellenplatz und 35 Punkten ist zumindest Platz zwei noch drin. Die Illertaler verstanden es, ihre Möglichkeiten clever zu nutzen und die Punkte über die Zeit zu bringen.

Zum Abwinken war der bisherige Saisonverlauf für den SV Haslach (14.). Rasch ging es für den Aufsteiger der Saison 2015/16 nach unten. Seit dem sechsten Spieltag konnte er die Abstiegszone nicht mehr verlassen. Es reichte oft deutlich nicht, um mal einen Punkt zu ergattern. Im kommenden März müsste schon ein ordentlicher Ruck kommen, um noch an das sichere Ufer zu gelangen.

Von Beginn an lief es nicht gut für den SV Kirchdorf (13.). Der SVK kam nie über einen zweistelligen Tabellenplatz hinaus. Im Monat November ging es für Kirchdorf nochmals nach unten, der SVK landete auf dem drittletzten Tabellenplatz. Auf diesem unbefriedigenden Rang müssen die Illertaler trotz des Unentschiedens gegen den SV Winterstettenstadt am 1. Dezember überwintern. Die Hoffnung in Kirchdorf ruht auf dem Frühjahr 2019.

Trend setzt sich fort

Beim FC Mittelbiberach (3.) deutete es sich schon in der abgelaufenen Saison an, dass er immer besser wird. Dieser Trend setzte sich auch in der laufenden Saison fort. Der FCM reifte zum Meisterschaftsanwärter heran. Außerdem steht Mittelbiberach im Bezirkspokal-Halbfinale. Es fehlt nicht mehr viel zum Sprung auf den ersten Rang, auch wenn die Konkurrenz stark ist. Wichtig ist das noch ausstehende Nachholspiel beim SV Mittelbuch im kommenden Frühjahr. Man darf gespannt sein, was in Mittelbiberach noch bei den restlichen Rückrundenspielen passiert.

Der SV Mittelbuch (2.) zeigte sich als sehr starker Aufsteiger. Von Beginn an war der SVM in der Tabelle ganz weit vorn zu finden. Inzwischen ist der Aufsteiger die einzige Mannschaft, die in der gesamten Kreisliga A noch ungeschlagen ist. Zu Beginn der Saison dachte man, dass Mittelbuch noch von der Euphorie des Aufstiegs getragen wird, aber dieses Argument trifft Ende November nicht mehr zu. Wie weit reicht der Dampf der Mittelbucher? Schafft es Mittelbuch tatsächlich, durch die Kreisliga A durchzumarschieren? Anfang Juni 2019 werden diese Fragen beantwortet sein.

Gerne wäre der SV Muttensweiler (7.) in der Tabelle etwas weiter vorn angesiedelt. Aber bis zum achten Spieltag hatte der SVM einiges in den Sand gesetzt und darf froh über den derzeitigen siebten Tabellenplatz sein. Muttensweiler holte in der Regel die einkalkulierten Punkte. Die zwei verlorenen Derbys gegen den SV Winterstettenstadt grämen den SV Muttensweiler allerdings. Ein schwacher Trost ist, dass der Gegner für die beiden Siege auch „nur“ sechs Punkte bekam.

Wieder einmal tief im Morast steckt der SV Ochsenhausen II (15.). Zumeist war der letzte Tabellenplatz bislang die Heimat des SVO II. Auch durch die Winterpause hindurch muss die Ochsenhauser „Zweite“ die rote Laterne tragen. Der SV Ochsenhausen II ist zwar im Abstiegskampf durchaus erfahren, aber in dieser Spielzeit dürfte es ganz eng werden.

Der Bezirksliga-Absteiger TSV Rot/Rot (6.) brauchte lange, bis er in der neuen Spielklasse Fuß fassen konnte. Zeitweilig war der TSV sogar auf einem zweistelligen Tabellenplatz zu finden. Aber nach dem sechsten Spieltag war in Rot an der Rot Besserung angesagt. Mit der Spitzengruppe hat der ehemalige Bezirksligist zwar bei Weitem nichts tun, aber der sechste Tabellenplatz ist auch nach hinten abgesichert.

Mit vielen Vorschusslorbeeren startete der SV Stafflangen (5.) in die neue Saison. Neun Vereine sahen am Ende der Spielzeit den SVS auf Platz eins. Diesem Anspruch konnte Stafflangen nie gerecht werden. Es reichte nie über den fünften Tabellenplatz hinaus. Wahrlich keine schlechte Platzierung, jedoch hat die Spitzengruppe im Schnitt zwölf Zähler mehr auf dem Konto. Das Ziel der Stafflanger für die Restrunde könnte lauten: „Noch zwei Plätze gutmachen“. Zu mehr dürfte es in den restlichen Spielen nicht mehr reichen.

Stark wechselhafte Leistungen

Die LJG Unterschwarzach (Platz zehn) hat schon bessere Zeiten erlebt. Die Leistungen waren stark wechselhaft und zu oft hatte der jeweilige Gegner am Ende die Nase vorn. Das Positivste aus Sicht der LJG ist, dass man nach einem miserablen Start immerhin den Tabellenkeller verlassen konnte. Im hinteren Tabellenmittelfeld hat sich Unterschwarzach platziert und es scheint, dass diese Region bis zum Saisonende der Wohnsitz der Unterschwarzacher sein wird.

Zufrieden darf der SV Winterstettenstadt (9.) in die Winterpause gehen. Es ist schon ein paar Spielzeiten her, als der SVW auch auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern konnte. In dieser Saison ging Winterstettenstadt die Sache von Beginn anders an. Dies war auch notwendig, denn so glimpflich wie in den vergangenen Saisons wird der Abstiegskampf in der Kreisliga A I in dieser Spielzeit nicht ausgehen. Winterstettenstadt hat ein gutes Polster nach hinten und dürfte eine relativ entspannte Rückrunde vor sich haben.