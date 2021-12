Drei Württembergerinnen im DM-Achtelfinale

Männer, 1. Hauptrunde (ab 10 Uhr): Christoph Negritu (3/TEC Waldau Stuttgart) - Flemming Peters (Der Club an der Alster), Stefan Seifert (Oldenburger TEV) - Osman Torski (TC Grün-Weiss Nikolassee), Thomas Dafcik (TC Blutenburg München) - Milan Welte (Wiesbadener THC), Tom Gentsch (TC Kaiserswerth) - Luca Gelhardt (8/Tennispark Versmold); (nicht vor 12 Uhr) Timo Stodder (1/LTTC Rot-Weiß Berlin) - Benito Jaron Sanchez Martinez (Tennis-Club SCC Berlin), Marko Topo (5/MTTC Iphitos München) - Michel Dornbusch (Oldenburger TeV), Niklas Guttau (Der Club an der Alster) - Michael Weindl (TC Ismaning); (nicht vor 14 Uhr) Lasse Pörtner (TC Kirchheim/Teck) - Henri Squire (2/Rochusclub Düsseldorf), Jannik Maute (TC Weissenhof) - Kai Wehnelt (4/Wiesbadener THC), Bastien Presuhn (Suchsdorfer Sportverein) - Neo Niedner (TC Bad Homburg);

So geht es am Mittwoch weiter:

Die erste Runde der Frauen bei den 50. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach ist beendet, die gesetzten Spielerinnen haben nichts anbrennen lassen. Auch Anna Gabric und Alexandra Vecic vom TEC Waldau Stuttgart sowie Marie Vogt vom TC Bernhausen stehen im Achtelfinale.

Abschluss eines mehr als gelungenen Jahres

Vor wenigen Tagen wurde Marie Vogt, Kaderspielerin des Württembergischen Tennisbunds (WTB), deutsche U16-Meisterin – jetzt spielt sie ihre erste DM bei den Aktiven. Bei den Meisterschaften im WTB-Stützpunkt in Biberach bestätigte die 16-Jährige in der ersten Runde ihre beeindruckende Form und schlug die Qualifikantin Chiara Tomasetti vom TC Grün-Gold Bensberg klar mit 6:3, 6:0. Dabei hat sich Marie Vogt, wie sie sagt „nichts vorgenommen“. Die deutschen Meisterschaften sind der Abschluss eines für die Schülerin mehr als gelungenen Jahres. „Ich hatte nie eine Wildcard für diese Meisterschaften, jetzt habe ich es aus eigener Kraft ins Hauptfeld geschafft“, sagte sie nicht ohne Stolz. Neben zahlreichen Turniererfolgen wurde Marie Vogt baden-württembergische Meisterin der Aktiven, deutsche Jugend-Vizemeisterin im Freien und deutsche Jugendmeisterin in der Halle. „Das Jahr war zufriedenstellend“, sagte sie bescheiden. Nun also die erste DM bei den Aktiven. Und die begann Marie Vogt souverän. Ihre Gegnerin hatte sie stets im Griff. Auch Verbandstrainer Albert Ender war zufrieden. „Das war stark“, sagte er.

In der zweiten Runde trifft Marie Vogt nun auf Sina Herrmann. Die an Nummer vier gesetzte 20-Jährige vom Sport- und Schwimmclub Karlsruhe hatte am Montag Laura Isabel Putz in drei Sätzen geschlagen. An diesem Mittwoch ab 18 Uhr entscheidet sich, ob Marie Vogts starkes Jahr beendet ist oder ob es doch noch in die Verlängerung geht. Stark war auch die Leistung der Stuttgarterin Anna Gabric, die mit einem 6:3, 6:4 gegen Juliane Triebe aus Berlin ins Achtelfinale einzog.

Gesetzte Spielerinnen geben sich keine Blöße

Am dritten Tag der 50. deutschen Meisterschaften wurde die erste Runde bei den Frauen komplettiert. Dabei gaben sich die gesetzten Spielerinnen keine Blöße. Die an Nummer fünf gesetzte Stuttgarterin Alexandra Vecic (TEC Waldau) besiegte Paula Rumpf aus Münster mit 6:2, 6:3. Die Billie-Jean-King-Cup-Spielerin Nastasja Schunk aus Ludwigshafen, die das Feld bei den Frauen anführt, spielte sich im WTB-Stützpunkt in Biberach mit einem 6:3, 6:0 gegen die Wildcard-Inhaberin Sophie Greiner ins Achtelfinale. Auch Schunks Kolleginnen aus dem Nachwuchsteam des Deutschen Tennisbund (DTB), Eva Lys (2/Der Club an der Alster) und Julia Middendorf (3/TV Visbek), sind eine Runde weiter. Eva Lys gewann bereits am Montagabend mit 6:2, 6:3 gegen die dreifache Seniorenweltmeisterin Steffi Bachofer vom TC Bernhausen. Julia Middendorf war ebenfalls schon am Montag mit 7:5 und 6:1 gegen die WTB-Spielerin Mia Mack (TC Doggenburg) erfolgreich.

Auf Anna Gabric wartet im Achtelfinale nun keine einfache Aufgabe, ihre Gegnerin ist Julia Middendorf. Alexandra Vecic trifft auf Mina Hodzic vom TC Bredeney.

Drei Württemberger gefordert

Am Mittwoch wird dann auch die erste Runde bei den Männern komplettiert. Mit dabei sind gleich drei Württemberger. Routinier Christoph Negritu (TEC Waldau Stuttgart) sowie die Nachwuchsspieler und Wildcard-Inhaber Lasse Pörtner (TC Kirchheim/Teck) und Jannik Maute (TC Weissenhof) sind dann gefordert. Der an Nummer drei gesetzte Christoph Negritu spielt ab 10 Uhr gegen Flemming Peters (Der Club an der Alster). WTB-Kaderspieler Lasse Pörtner trifft auf den an Position zwei gesetzten Henri Squire aus Düsseldorf und Jannik Maute bekommt es mit dem an Nummer vier gesetzten Kai Wehnelt aus Wiesbaden zu tun. Der topgesetzte Timo Stodder aus Berlin spielt am Mittwoch nicht vor 12 Uhr gegen den Wildcard-Inhaber Benito Jaron Sanchez Martinez aus Berlin.

Der Tennis Channel überträgt alle Spiele der deutschen Meisterschaften in Biberach live unter www.tennischannel.com. Mit dem Code „DTB20“ erhalten alle Tennisfans 20 Prozent Rabatt auf ein Jahresabonnement. Weitere Informationen und das gesamte Teilnehmerfeld sind zu finden auf www.dtb-tennis.de/DM