Drei Titel für TG Biberach in Weingarten

Drei Titel haben die Trampolinturner der TG Biberach bei den Gaumeisterschaften im Einzel in Weingarten abgeräumt. Hinzu kam ein weiterer Podestplatz.

Insgesamt 87 Trampolinsportler aus dem Turngau Oberschwaben traten in Weingarten gegeneinander an. In der Aufbauklasse Turnerinnen A gewann Anne Dobler souverän den Titel. In der Aufbauklasse E belegte Leanna Duscha Platz vier. Dahinter reihten sich Lina Bernlöhr (5.) und Inka Pfarherr (7.) ein.

Gaumeisterin in der Klasse der Jugendturnerinnen B wurde Mara Ickenstein. Franziska Taube belegte Platz vier, Tessa Ickenstein Rang sieben. Auch der Sieger in der Gauklasse der Turner C, Till Bernlöhr, kam von der TG Biberach. Rang drei erturnte sich Simon Dobler. Nicklas Kling belegte nach der Qualifikation für das Finale den siebten Platz. In seinem ersten Einzelwettkampf konnte sich Jannik Warth über Platz vier in der Gauklasse der Jugendturner A freuen. Sehr stolz auf diese Ergebnisse waren Trainerin Anja Ilg sowie die Kampfrichterinnen Carmen Schilling und Osane Hackel.