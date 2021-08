Drei Teams landen 5:1-Auftakterfolge

Gleich drei Mannschaften zieren punkt- und torgleich nach dem ersten Spieltag die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga Riß. Reinstetten siegte im Samstagsspiel gegen den SV Baustetten mit 5:1. Mit dem gleichen Ergebnis kehrte der SV Schemmerhofen vom Auswärtsspiel beim SV Mittelbuch zurück. Der SV Steinhausen machte seinen 5:1-Auftaktsieg bei Olympia Laupheim II in der zweiten Hälfte klar. Der VfB Gutenzell überraschte mit einem 1:0-Sieg bei der SGM Warthausen/Birkenhard.

SV Reinstetten – SV Baustetten 5:1 (3:0). Bei drückender Hitze legte Christoph Haas (4., 8., 17.) mit einem lupenreinen Hattrick nach jeweiliger Vorarbeit von Simon Laupheimer, Michael Wild und Philipp Kolb zum schnellen 3:0 vor. In der insgesamt von vielen Unterbrechungen und wenig Spielfluss geprägten Partie traf Marcel Rau vom SVR vor der Pause die eigene Torlatte. Die Gäste bekamen nach der Pause etwas Oberwasser, Simon Dilger (56.) verkürzte nach einer Ecke zum 1:3. Marcel Rau (64.) traf aber nach einer Wild-Ecke zum 4:1, Philipp Kolb (70.) nach einem weiteren Standard von Wild zum verdienten, jedoch etwas zu hoch ausgefallenen 5:1-Erfolg. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Robin Kammerlander (54./SVR) und Simon Dilger (58./SVB), Rote Karte für Oliver Maunz (74./SVB).

SV Mittelbuch – SV Schemmerhofen 1:5 (1:3). Die Heimelf musste infolge von Verletzungen ohne Gegnereinwirkung aus dem vorwöchentlichen Pokalspiel auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Zwar brachte Roland Stamler (1.) den SVM per Kopf früh in Führung, die Gäste waren danach aber die giftigere und deutlich zielstrebigere Mannschaft und bestraften jeden Fehler. Kim Joel Lück (11., 13.) und Raphael Schnell (34.) sorgten für den verdienten 1:3-Halbzeitstand. Die Platzherren erzwangen nach dem Wechsel eine offene Partie, die Gäste beschränkten sich aufs Kontern. SVS-Kapitän Kim-Joel Lück (81.) und Dario Ehe (90.) trafen noch zum verdienten Auswärtssieg der sehr kompakt und spielfreudig auftretenden Gäste.

TSV Kirchberg – SF Schwendi 1:0 (0:0). Die Partie wurde nach fünf Minuten wegen Gewitter unterbrochen und nach einer Stunde wieder aufgenommen. Der TSV hatte im ersten Durchgang etwas mehr Spielanteile und auch die besseren Möglichkeiten. Nach einem langen Abschlag von Torwart Benedikt Berger fand TSV-Angreifer Alexander Luppold (54.) den Weg durch die SF-Abwehrreihe und schloss mit einem Heber zum 1:0 ab. Dann versäumte es der TSV nachzulegen und geriet nochmals stark in Gefahr, als der eingewechselte Adrian Ruf gleich dreimal zumindest den Ausgleich für die in der Schlussphase deutlich stärkeren Gäste aus Schwendi auf dem Fuß hatte.

SGM Warthausen/Birkenhard – VfB Gutenzell 0:1 (0:0). Die Mannschaften mussten sich eine gute Stunde auf den Anpfiff gedulden. In der ersten Hälfte erspielte sich die Heimelf eine ganze Reihe von besten Möglichkeiten, die entweder vom starken Gästekeeper Benni Poser vereitelt wurden oder nur knapp ihr Ziel verfehlten. Die SGM konnte das Tempo in der zweiten Hälfte nicht mehr so hoch halten, die kampfstarken Gäste kamen nach einer Ecke von Andreas Höhn durch Jürgen Hagel (54.) per Kopf zum Tor des Tages. Der Treffer hinterließ bei den Gastgebern deutlich Wirkung, oft verzettelte man sich in Strafraumnähe. Die erhoffte Schlussoffensive der SGM blieb weitgehend aus. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Yanick Schraivogel (80./VfB).

FV Olympia Laupheim II – SV Steinhausen 1:5 (0:0). In der wegen Gewitter später angepfiffenen Partie hatten die Gastgeber durch Marcel Hallas, Hannes Schacher und Erdem Erbektas drei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase. Nach dem Wechsel zeigte die junge Elf des Gastgebers ein ganz anderes Gesicht, die Gäste nutzten dies gnadenlos aus. Patrick Fähnrich (50., 56.) nutzte zwei fast identische Fehler im Spielaufbau der Olympia II zum 0:2, Manuel Leiendecker (67.) legte nach einem schnellen Konter zum 0:3 nach. Die konsequenten Gäste erhöhten durch David Freisinger (76.) auf 0:4 und den starken Patrick Fähnrich (78.) sogar auf 0:5. Jakob Mühlberger (90.) konnte sich in der Schlussminute gut durchsetzen und sorgte mit dem 1:5 für etwas Ergebniskosmetik.

SV Baltringen – BSC Berkheim 3:0 (1:0). Die mit rund 45-minütiger Verspätung angepfiffene Partie hatte einen verdienten Sieger. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang durch Sebastian Arendt und Thomas Heilborn gute Möglichkeiten, die tief stehenden Gäste konnten dann aber das 1:0 durch Christian Endler (45.), der bei einer Ecke am höchsten stieg, nicht verhindern. Arendt setzte nach dem Wechsel gut nach und Niklas Ruf (58.) tunnelte im Anschluss den Gästekeeper zum 2:0. Nach einem Querpass des Torschützen traf Sebastian Arendt (65.) nahe der Strafraumgrenze noch zum 3:0. Bei den Gästen fehlte verletzungsbedingt noch der Spielertrainer Christoph Mangler.

SV Eberhardzell – SV Sulmetingen. Die Partie wurde wegen des zu Spielbeginn eintretenden Gewitters nicht angepfiffen.