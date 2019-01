Drei Skifahrer aus Oberschwaben sterben bei Lawinenabgang - eine Person vermisst

Drei deutsche Skifahrer aus dem Raum Biberach / Bad Wurzach sind bei einem Lawinenabgang in Lech getötet worden - eine weitere Person wird weiter vermisst. Mittels Handyortung konnte die Gruppe am späten Samstagabend im Bereich "Langer Zug", nördlich der Rüfikopfseilbahn, lokalisiert werden.

Zuvor hatte die Ehefrau eines Skifahrers gegen 19.50 Uhr eine Vermisstenanzeige aufgegeben, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte. Auf Nachfrage von schwäbische.de bestätigte ein Polizeisprecher die Herkunft der Gruppe.

Die Gruppe dürfte in die gesperrte Skiroute "Langer Zug" eingefahren, von einer Lawine mitgerissen und verschüttet worden sein. Die Rettungsmannschaft stieg in Richtung Tälialpe auf und konnte drei Skifahrer gegen 23.00 Uhr nur noch tot bergen. Die Suche nach der vierten Person musste wegen starkem Schneefall und großer Lawinengefahr vorerst eingestellt werden.

Suche wird fortgesetzt - wenn es Bedingungen erlauben

Bei den drei getöteten Skifahrern handelt es sich laut Polizeiangaben um 57, 36 und 32 Jahre alte Männer, die noch vermisste Person stammt ebenfalls aus Oberschwaben und ist 28 Jahre alt. Die Wintersportler hatten die gesamte Notfallausrüstung dabei. Trotz ausgelöstem Airbag wurden die Personen verschüttet. Sie erlitten Mehrfachverletzungen und wiesen Erstickungsmerkmale auf.

In Lech herrschte oberhalb von 2000 Metern am Samstag Lawinenstarnstufe drei mit steigender Tendenz für den heutigen Sonntag. Sobald es die Lawinensituation zulässt, werden Bergretter, die Feuerwehr und Mitarbeiter der Skilifte die Suche nach der vermissten Person aufnehmen. Wann dies geschehe, sei noch offen.„Aufgrund der großen Lawinengefahr ist es nicht sicher, ob die Suche zu verantworten ist“, so der Polizeisprecher.