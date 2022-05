Drei schöne Oster-Touren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tapetenwechsel? Machen auch Menschen mit Handicap gern. Der Biberacher Verein fiB organisiert regelmäßig Freizeiten für Menschen mit und ohne Behinderung (fiB ist der Verein für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit). Jeweils mit Zielen, Unterkünften und Programmen, die gut machbar sind. Drei verschiedene Touren waren es rund um Ostern. Eine blieb im Ländle, zwei weitere führten nach Bayern. Da war für viele was Passendes dabei.

Wer gern etwas unternimmt, war bei den Aktivtagen richtig. Sie waren in Bernbeuren im südlichen Allgäu, wo die Gruppe in der Käsküche wohnte, einem historischen Molkereigebäude. An allen vier Tagen waren die sechs Teilnehmenden mit ihrem Betreuer-Team viel unterwegs. Direkt nach dem Frühstück ging es los, bis zum Abendessen. In Nesselwang lockten Kletterwald, Hallenbad und Minigolf. Die Gruppe war auch im Wetterstein-Gebirge auf der Alpspitze: erst mit der Gondel nach oben, dann zu Fuß bis zum Gipfel.

Ein bisschen geruhsamer verlief die einwöchige Osterfreizeit. 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten es sich in einer Unterkunft unweit des Ammersees gemütlich, in Grafrath. Dort zelebrierten sie Ostern so richtig: mit Eierfärben, Bastelangeboten und Eiersuchen, mit Osterparty und Ostertanz. Rund ums Haus tobten sie sich bei Schnitzeljagd und Sockengolf aus, machten außerdem Ausflüge an den Ammersee, zum Schwimmen und in einen Streichelzoo. Wer Lust hatte, baute eine Hütte oder tat sich selbst beim Beauty-und-Wellness-Projekt was Gutes. Richtig kräftig gefeiert wurde auch: Drei Mitreisende hatten unterwegs Geburtstag – und zwar alle am selben Tag.

Der Urlaubshof Scherer im Deggenhausertal gilt schon als Klassiker im fiB-Programm. Vier Tage lang ließ es sich eine weitere Gruppe dort gutgehen. Denn das ist auf dem Urlaubshof gar kein Problem: Zum Hof gehört nicht nur eine dreistöckige Spiel-Scheune, sondern auch ein eigenes Schwimmbad. Es gab richtig viel Musik und beim Ausflug auf den nahe gelegenen Höchsten einen Kaffee mit schöner Aussicht.

Eines zog sich wie ein roter Faden durch alle Freizeiten: Überall wurde selbst gekocht, und überall erwies sich dasselbe Gericht als Leibspeise – Maultaschen!