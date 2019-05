Drei Punkte sind gefragt

Im letzten Auswärtsspiel dieser Saison muss der FV Biberach in der Fußball-Landesliga beim bereits feststehenden Absteiger FV Altheim antreten. Spielbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Auch zwei Spieltage vor Saisonende hat der FV Biberach immer noch die Chance auf den Relegationsplatz zwei hinter Meister TSV Berg, der zum Abschluss am Pfingstsamstag im Biberacher Stadion gastiert. Trotz der zwei Unentschieden gegen Oberzell und in Leutkirch ist der Rückstand auf den VfB Friedrichshafen nicht angewachsen. Allerdings müssen die Häfler mindestens noch eines der beiden restlichen Spiele verlieren und der FV Biberach müsste beide Partien gewinnen.

Keine Rechenspiele

Doch mit diesen Szenarien und Rechenspielen will sich Biberachs Trainer Dietmar Hatzing frühestens dann befassen, wenn es so weit ist. „Für mich zählen als Nahziel jetzt drei Punkte in Altheim und dann sehen wir, was Friedrichshafen in Oberzell macht.“ Alles andere wäre auch unglaubwürdig, so Hatzing. Gegen den Absteiger aus Altheim will das Team gewinnen und auch besser spielen als zuletzt. Vor allem die erste Halbzeit beim Nachholspiel in Leutkirch am vergangenen Mittwoch war enttäuschend. Die Mannschaft wirkte ausgebrannt und hatte kaum Zug zum Tor. Nach der Pause wurde es besser, auch wenn man erneut durch einen individuellen Fehler in Rückstand geriet. Das soll in Altheim nicht mehr passieren, zumindest nicht mehr so häufig. „Wir müssen den Ball laufen lassen und nach vorne spielen, dann werden wir auch Chancen bekommen“, ist Hatzing überzeugt.

Kompaktheit im Defensiv- wie Offensivspiel ist das Zauberwort. Der Biberacher Coach kündigte – wie fast immer in dieser Saison – auch für die Partie in Altheim zwei, drei Änderungen an. Nico Steidle kehrt wieder in den Kader zurück. Jan Diamant dürfte nach Krankheit noch nicht einsatzbereit sein, Keeper Alexander Beck hat seine Meniskusoperation gut überstanden und wird am Spielfeldrand mitfiebern.