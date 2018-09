Drei Punkte sind das Ziel

Der Spielplan in der Fußball-Landesliga meint es nicht besonders gut mit dem FV Biberach. Mit der Partie beim FC Ostrach hat der Aufsteiger schon das zweite Auswärtsspiel am dritten Spieltag auf dem Programm und sogar nach dem 0:0 beim FV Ravensburg II das zweite in Folge. Das Spiel beim ebenfalls noch ungeschlagenen FC Ostrach beginnt am Samstag im Buchbühlstadion zur ungewohnten Anstoßzeit um 18 Uhr.

„Wir müssen uns gegenüber dem Spiel in Ravensburg nochmals steigern“, appelliert Biberachs Trainer Dietmar Hatzing an sein Team. Im Spiel gegen den Ball und im Umschaltspiel nach vorn sei durchaus noch Luft nach oben. Hatzing muss auf die gesperrten Johannes Fuchs und Jan Diamant verzichten. Fuchs sah in Ravensburg die Rote Karte und wird vermutlich mindestens drei Wochen wegen groben Foulspiels ausfallen. Der 18-jährige Diamant sah die gelb-rote Karte und verpasst nur die Partie in Ostrach. Die Plätze der beiden werden wohl Julius Grimm und Kubilay Yesilöz einnehmen. „Gott sei Dank ist unser Kader inzwischen sehr breit aufgestellt“, sagt Hatzing.

Auch Dominik Felger, Timo Heimpel und Keeper Andreas Beck stoßen nach ihrem Urlaub wieder zum Team. Beck könnte sogar wieder ins Tor zurückkehren, obgleich Axigia Maiejoe in den beiden bisherigen Partien eine sehr gute Figur abgegeben hat. In Ostrach wird der FV Biberach sicher mehr für die Offensive tun, als dies zunächst beim FV Ravensburg II der Fall war. Dennoch hat Hatzing Respekt vor der Offensivabteilung des Gastgebers, zuletzt bewiesen beim 3:0-Auswärtssieg des FCO beim FV Altheim am vergangenen Mittwoch. Mit Eugen Michel und Markus Gipson verfügt das Ostracher Trainerduo Reutter/Söllner über zwei herausragende Offensivkräfte, die auch in Altheim beide erfolgreich waren. So gelang dem FC Ostrach sogar zumindest bis Freitagabend der Sprung an die Tabellenspitze der Landesliga.

„Wir freuen uns auf das Spiel und das Ziel sind klar drei Punkte“, ist auch dem Biberacher Trainer das Selbstvertrauen anzumerken, das in den vergangenen Monaten an der Riss entstanden ist. Seine Mannschaft müsse sich vor keinem Gegner verstecken und sei trotz der Anfangsschwierigkeiten beim 3:1-Sieg gegen Weiler ganz gut aus den Startlöchern gekommen. „Bis hierhin bin ich zufrieden, jetzt müssen wir gegen Ostrach den nächsten Schritt machen.“ Wäre gut, denn eine Woche später gastiert der VfB Friedrichshafen im Biberacher Stadion. Das Team vom Bodensee gilt neben dem TSV Berg als großer Titel- und Aufstiegsaspirant – auch bei Hatzing selbst.