Drei Platzverweise, kein Tor

Auch im zweiten Spiel der Saison ist der Fußball-Landesligist FV Ravensburg II nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Aufsteiger FV Biberach trotzte den Ravensburgern mit einer starken Defensivleistung ein 0:0 ab und blieb dadurch weiter ungeschlagen. Kurios war die Partie trotzdem: Beim Schlusspfiff standen nur noch neun Biberacher und zehn Ravensburger auf dem Feld.

„Durch die vielen Platzverweise bist du die ganze Zeit nur am Umstellen“, sagte Ravensburgs Trainer Nectad Fetic. „Nach der zweiten Umstellung unserer Grundordnung haben wir uns dann schwer getan, hatten Probleme, Torchancen zu kreieren.“ In einer chancenarmen Partie kam der Aufsteiger zur ersten guten Chance. Einen Freistoß von Fabian Scheffold köpfte Jonathan Hummler an den Außenpfosten.

Hervorragende defensive Ordnung

Danach hatte der FVR II mehr Ballbesitz, zeigte gute Kombinationen, erspielte sich aber wenig Torchancen. Im letzten Drittel machte die Mannschaft es zu umständlich, durch die fehlende Genauigkeit kam Ravensburg II nur selten in den Strafraum. Auf der anderen Seite hatte Biberach eine hervorragende defensive Ordnung.

Kurz vor der Pause flog der erste Spieler vom Platz. Omar Bayo kassierte für sein Foul an Biberachs Scheffold die Gelb-Rote Karte. Die erste Gelbe Karte war noch völlig in Ordnung gegangen, der Platzverweis zumindest eine harte Entscheidung. Kurz vor der Pause hatte Ravensburg II dennoch zwei gute Chancen. Erst hielt Biberachs Keeper Axigia Maiejoe stark gegen Nico Maucher. Dann köpfte René Zimmermann den Ball übers Tor.

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Biberach die Gleichzahl wieder her. Jan Diamant sah nach einem harten Einsteigen gegen Samuel Boneberger ebenfalls Gelb-Rot. Erneut war die Entscheidung diskussionswürdig. Danach verflachte die Partie immer mehr. Es blieb allerdings keine 20 Minuten beim Zehn-gegen-zehn. In der 65. Minute ging Johannes Fuchs mit gestrecktem Bein von der Seite in den Zweikampf mit Omar Jatta. Ein klares Foul, die Rote Karte dennoch eine harte Entscheidung. Überhaupt gab es viele Unterbrechungen wegen kleineren Fouls. Eigentlich war es keine unfaire Partie, trotzdem schlugen am Ende neben den drei Platzverweisen sieben Gelbe Karten zu Buche.

Dem FVR II fehlte die Balance aus Ruhe und Tempo, dadurch schlugen die Ravensburger nur wenig Kapital aus der Überzahl. „Wir haben zu schnell nach vorne gespielt“, meinte Fetic. „Wenn der Gegner die Räume so gut zumacht, müssen wir geduldiger sein und lieber nochmal das Spiel verlagern.“ Gästetrainer Dietmar Hatzing war mit dem 0:0 völlig zufrieden: „Wir haben überragend verteidigt. Mit dem Punkt kann ich leben.“