Drei Plätze werden zur Bühne

Während der Sommerferien vom 1. August bis 12. September kommt Leben in die Stadt in Form von Tanz, Musik und weiteren künstlerischen Darbietungen. Unter dem Motto „Spaß am Samstag – Kultur an 3 Orten“ werden jeden Samstag um 10, 11 und 12 Uhr Schadenhof, Stadtgarten und Viehmarktplatz für rund 30 Minuten zur Bühne für Vereine und Hobbykünstler. Nach ihrem Auftritt wechseln die Künstler den Standort jeweils untereinander. Organisator der Aktion ist das städtische Kulturamt.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit einigen musikalischen Einlagen freuen: von Blasmusik, über Jazz- und Popsongs bis zur Cover-Rockband ist alles dabei. Die Rock’n’Roll Tanzgruppe legt eine heiße Sohle aufs Pflaster und die Kinder können sich vom Nixenallerlei (Balladen, Märchen rund um das Thema Nixen) verzaubern lassen.

Los geht’s am Samstag, 1. August, mit einer Gruppe der Stadtkapelle, einer Gruppe der Bruno-Frey-Musikschule und drei Ensembles. Aufgrund des Equipments werden am ersten Samstag die Gruppen untereinander nicht dreimal den Standort wechseln können. Die Stadtkapelle wird mit ihrem tiefen Blechensemble „Yellow Brass“ und dem Saxofonquartett „Saxophon Sound“ erst den Schadenhof bespielen, anschließend den Stadtgarten. Die Bruno-Frey-Musikschule tritt mit einem Trompeten-Trio zuerst im Stadtgarten und anschließend im Schadenhof auf. Der Viehmarktplatz wird zur Bühne für das Jazz Quartett „JAMP“, das Quartett „Sigis Schwaben“ und das „Drums & Percussion Ensemble“, die sich nacheinander abwechseln. Damit die Abstandsregeln gewahrt bleiben, werden für die Zuschauer 30 Hula-Hoop-Reifen an jedem Standort ausgelegt. Zusätzlich werden die Gruppen von einem Betreuungspersonal begleitet.

„Spaß am Samstag – Kultur an 3 Orten“ heißt die neue Reihe, die Hobbykünstler und Vereinen die Möglichkeit geben soll, nach langer Pause wieder vor Publikum aufzutreten, auf dass bei Marktbesuchern, Familien oder Wochenendausflüglern die Lust auf den Besuch weiterer kultureller Veranstaltungen geweckt werden möge.