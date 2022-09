Drei neue DLRG-Strömungsretter ausgebildet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn Menschen in reißenden Flüssen oder bei Überschwemmungen in Not sind, kommen Strömungsretter zum Einsatz. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) bildet solche Einsatzkräfte aus. Nun haben die Biberacher DLRG-Mitglieder Michael Gäßler, Anna Halbherr und Axel Schönig ihre Ausbildung zum Strömungsretter erfolgreich abgeschlossen. Sie werden so künftig die Einsatzgruppe des Bezirks Federsee unterstützen.

Die drei Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Biberach absolvierten zunächst einen Theorieteil. Danach trafen sie sich mit zahlreichen weiteren Teilnehmern der Ortsgruppe Ulm zum ersten Teil der praktischen Ausbildung in der neuen Rettungswache der DLRG Ulm.

An diesem ersten Wochenende standen vor allem verschiedene Knoten, Flaschenzüge und Seiltechnik auf dem Programm. Bereits im Vorfeld hatten die Teilnehmer sportliche Voraussetzungen zu erfüllen, wie 400 Meter in unter acht Minuten zu schwimmen und für den Cooper-Lauf zu trainieren. Das Highlight des ersten Wochenendes war sicherlich das Abseilen vom rund zwölf Meter hohen Feuerwehrturm in Neu-Ulm.

Für das zweite Lehrgangswochenende und die Praxis im Wasser war ein Aufenthalt im Chiemgau geplant. Dieser musste jedoch kurzfristig aufgrund der dortigen Hochwasserlage abgesagt werden. Die Lehrgangsleiter verlegten den Übungsteil kurzerhand nach Ulm in die Flüsse Donau und Iller und ermöglichten so den Abschluss des Lehrgangs.

Aufgrund der extremen Regenmengen vom 18. bis 20. August führten auch Donau und Iller ausreichend Wasser und wiesen die für die Übungen benötigte Strömung auf. Die angehenden Strömungsretter übten sich im Durchqueren der Flüsse, im Wurfsackeinsatz zur Personenrettung, im Einsatz von Sprungrettern, im Abseilen von Brücken in den Fluss und vielem mehr.

Am Ende der beiden Lehrgangswochenenden konnten sich alle Teilnehmer über einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Strömungsretter freuen.

Der Bezirk Federsee verfügt nun über drei weitere, gut ausgebildete Strömungsretter und hofft, dass die noch fehlenden Ausrüstungsgegenstände in naher Zukunft folgen werden, um für kommende Einsätze optimal gerüstet zu sein.

Die drei neuen Strömungsretter bedanken sich ausdrücklich bei den Ausbildern für den guten Lehrgang und die tolle Versorgung durch die Ortsgruppe Ulm.