Drei Nachholspiele stehen an

In der Fußball- Kreisliga B II finden am Sonntag, 18. März (Anstoß: 15 Uhr) drei Nachholspiele statt. Der erste komplette Spieltag steht erst eine Woche später an.

Die SF Schwendi II wollen nach der 1:2-Niederlage gegen die SGM Reinstetten/Hürbel im vergangenen Nachholspiel nun zu Hause gegen den SV Fischbach punkten. Der SVF geht als klarer Außenseiter in die Partie, den einzigen Sieg in dieser Saison holte das Team von Joachim Strasser am 1. Oktober gegen den SV Rissegg (6:0).

Mit dem SV Ellwangen und dem FV Rot treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die auf dem Papier ähnlich stark einzuschätzen sind. Während Gastgeber Ellwangen ohne personelle Änderungen in die Rückrunde startet, hat der FV Rot gleich vier Zugänge verpflichtet. Beide Teams hoffen auf die Tore ihrer Goalgetter: Enas Mamudi traf für den SVE bislang 14 Mal, Alexander Thanner vom FV Rot erzielte 13 Treffer.

Der TSV Attenweiler geht als leichter Favorit ins Auswärtsspiel gegen den SV Orsenhausen. Trainer Robert Stellmacher kehrt nach seinem kurzen Engagement beim Landesligisten Weingarten auf die TSV-Bank zurück, mit seiner Hilfe will Attenweiler um die Plätze drei bis fünf spielen. Mit 35 Gegentreffern in der Hinrunde war der SVO sehr anfällig in der Defensive, für einen Punktgewinn muss der Tabellenneunte kompakter stehen.