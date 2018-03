Drei Nachholpartien stehen auf dem Spielplan

Für sechs Vereine der Fußball-Bezirksliga Riß neigt sich die lange Winterpause dem Ende entgegen. Tabellenschlusslicht TSV Wain erwartet am Samstag, 10. März, um 15 Uhr den Vorletzten BSC Berkheim. Der SV Reinstetten hat am Sonntag, 11. März, um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen die SF Schwendi zu Gast. Der SV Steinhausen empfängt im Anschluss ebenfalls in Ochsenhausen um 16 Uhr den FV Olympia Laupheim II.

Sowohl für Schlusslicht TSV Wain wie auch für den punktgleichen Vorletzten und Mitaufsteiger BSC Berkheim gilt im Kellerduell uneingeschränkt: Ein Sieg bringt Mut und Aufbruchstimmung, ein Remis nutzt nicht viel, verlieren absolut verboten. Beim TSV verweist man neben einer intensiven Vorbereitung auf einige sehr gute Heimauftritte im Lauf der Vorrunde, beim BSC auf den Vorrundensieg gegen den TSV, den man nun wiederholen will. Geht dieser Plan auf, darf man beim BSC wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen, dem TSV stünden dann schwere Zeiten bevor. Einen Favoriten gibt es im Kellerduell nicht.

Der SV Reinstetten verabschiedete sich mit einem wichtigen Auswärtssieg in die Winterpause, die Einstiegspartie ins Fußballjahr 2018 gegen die SF Schwendi soll zum Türöffner für eine sorgenfreie Saison werden. In der Vorbereitung hinterließ der SVR einen guten Eindruck, wie auch schon beim Vorrundensieg in Schwendi. Eben diese Niederlage war für die vor der Saison hoch gehandelten Sportfreunde der Auftakt zu einer enttäuschend verlaufenden Hinrunde, in der allerdings auch nur 14 Partien gespielt werden konnten. Die Nachholpartie gegen den zwei Punkte besser gestellten SVR geht man mit vorsichtigem Optimismus an.

Auch der SV Steinhausen konnte lediglich 14 Partien in der Hinrunde absolvieren, hat aber eine positive Bilanz vorzuweisen mit immerhin 22 Punkten. Eine Woche vor dem regulären Start bietet sich nun die Möglichkeit, mit einem Sieg den sechsten Platz des Tabellennachbarn FV Olympia Laupheim II einzunehmen. Die Gäste ihrerseits sinnen auf Revanche für die 3:5-Vorrundenniederlage, bei der man vom SVS gnadenlos ausgekontert wurde. Dass dieses Vorhaben nicht ausgeschlossen ist, belegen diese Fakten: Olympia II hat eine ausgeglichene Auswärtsbilanz, der SVS holte aus seinen sechs bisherigen Heimpartien nur vier Punkte.