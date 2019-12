Drei langjährige Amtsleiter verabschiedet

Gleich drei Amtsleiter des Landratsamts Biberach hat Landrat Heiko Schmid verabschiedet. Frank Bolay, bisher Leiter des Amts für Umwelt- und Arbeitsschutz, wechselt als Vorsitzender des Hauptpersonalrats zum Landesumweltministerium. Georg Jehle (Kreisforstamt) und Bernhard Lutz (Amt für Information und Kommunikation) gehen in den Ruhestand, teilt das Landratsamt in einem Pressebericht mit.

Frank Bolay

Nach knapp vier Jahren als Leiter des Amts für Umwelt- und Arbeitsschutz verlässt Frank Bolay den Landkreis. „Ich war gerne Amtsleiter in Biberach“, sagte Frank Bolay. Als Maschinenbauingenieur habe ihn immer schon die Schnittstelle Mensch-Maschine gereizt, die diese Stelle ausmache. Das Land hat die Amtsleiterstelle bereits ausgeschrieben.

Georg Jehle

Georg Jehle studierte an der Universität in Freiburg Forstwissenschaften und war unter anderem an der Forstdirektion Freiburg tätig. Von 1991 bis zur Verwaltungsreform 2005 leitete er das damals noch selbstständige Staatliche Forstamt in Riedlingen. Anschließend war er im gemeinsamen Kreisforstamt für das Qualitätsmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und die Waldpädagogik verantwortlich. 2010 wechselte er nach Freudenstadt und leitete dort das Kreisforstamt. Diese Aufgabe hat er dann im Juli 2015 im Landratsamt Biberach übernommen, als Nachfolger von Albrecht Moser. „Sie haben in diesen Jahren das Kreisforstamt mit Ihrem umfangreichen Fachwissen und Ihrer großen Erfahrung souverän geleitet, weiter vorangebracht, die anstehende Forstreform mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung aktiv begleitet“, sagte Schmid. Jehle sagte, das sei auch seiner Mannschaft im Kreisforstamt zu verdanken. Sie habe ihm die Aufgabe leicht gemacht. Nachfolger Jehles wird Hubert Moosmayer. Er übernimmt ab 1. Januar 2020 die Leitung des Kreisforstamts in seinem neuen Zuschnitt, der durch die neu geschaffene Anstalt des öffentlichen Rechts für den Staatswald bedingt ist. Das Kreisforstamt betreut in neun Revieren die Wälder der Städte, Gemeinden, Kirchen, Stiftungen und privaten Besitzer.

Bernhard Lutz

45 Jahre ist Bernhard Lutz im öffentlichen Dienst. Seit 33 Jahren leitet er das mehrmals umbenannte Amt für Information und Kommunikation (IuK) im Landratsamt. Bei der EDV gab es grundlegende Veränderungen, von Lochkarten über die ersten Bildschirmarbeitsplätze bis zu den ersten PCs 1994. Das Landratsamt betreute bis 2012 die EDV der Kreiskliniken mit, seit 2004 kam die der Kreisschulen hinzu. Aktuell betreut das IuK rund 1170 EDV-Arbeitsplätze im Landratsamt und 2280 in den Schulen sowie zahlreiche Smartphones und Tablets. „Ich habe Sie als klugen und weitblickenden Amtsleiter und Menschen kennengelernt. Mit Ihnen verlässt uns eine kompetente Führungskraft mit langjähriger Erfahrung und hoher Fachkompetenz“, sagte Schmid. „Ihr Wort hat Gewicht: Sei es im Kollegenkreis, bei Projekten wie auch in vielen Arbeitskreisen beim Landkreistag, beim Innenministerium, bei Iteos oder oder oder…“ Lutz sagte, ihm habe es im Landratsamt immer sehr gut gefallen, obwohl er eigentlich Landwirt werden wollte. Das IuK nennt sich künftig Amt für Organisation und Digitalisierung und soll die Verwaltungsabläufe neu organisieren und digitalisieren. Dem Amt steht ab Februar 2020 Jens Schrott vor.

Für den Personalrat sprach bei der Verabschiedung dessen Vorsitzende Gabriele Lott. „Jeder von Ihnen hat auf seine eigene Art Spuren hinterlassen.“ Gemein sei ihnen der Entschluss, jetzt einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie die für Sie richtige Entscheidung getroffen haben“, sagte sie und würdigte im Namen aller Kollegen das Miteinander.