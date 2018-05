Drei Lämmer bereichern Schulalltag der Erstklässler

Die Schüler der ersten Klasse der Freien Waldorfschule Biberach freuen sich über flauschigen Nachwuchs. Denn auch heuer stellt Matthias Kräutle, Klassenlehrer der ersten Klasse, seine Flaschenlämmer der Schule zur Verfügung und versorgt diese mit den Kindern.

Alle drei bis vier Stunden wird Milchpulver mit heißem Wasser angerührt, in Trinkflaschen gefüllt und den drei Lämmern gegeben. Mittlerweile sind die Schafe sieben und zehn Wochen alt. Zwischen den Milchmahlzeiten fressen sie auch schon Gras und Heu. Untergebracht sind die Lämmer in einem Unterstand, den die jetzige sechste Klasse konstruiert und selber gebaut hat.

Kräutle, der seine Lämmer „Bobbele“ nennt, möchte den Kindern so den lebendigen Kontakt mit Nutztieren ermöglichen. Die Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die Idee, Schulschafe anzuschaffen, entstand vor neun Jahren, als Kräutle mit seiner damaligen ersten Klasse Lämmer im laufenden Schulbetrieb aufgezogen hatte. Die Schüler versorgten die Tiere liebevoll und pflichtbewusst, sodass mittlerweile die vierte Generation an Flaschenlämmer an der Waldorfschule aufgezogen wird.

Wenn Klassen anderer Schulen oder Kindergartengruppen die Tiere besuchen möchten und beim Fläschchengeben dabei sein wollen, können sie sich unter Telefon 07351/1801500 anmelden.