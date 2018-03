Drei Kellerduelle zum Auftakt

Der reguläre Start ins Fußballjahr 2018 bringt am 18. Spieltag der Bezirksliga Riß vor allem für die im Abstiegskampf stehenden Clubs brisante Duelle. Schlusslicht TSV Wain hat im Lokalderby die SF Schwendi zu Gast, der VfB Gutenzell empfängt den SV Alberweiler. Abstiegskampf pur ist auch in der Partie SV Eberhardzell gegen den BSC Berkheim zu erwarten. Tabellenführer Biberach ist im Heimspiel gegen Olympia Laupheim II Favorit. Der Verfolger SV Ringschnait hat in Rot/Rot eine sehr anspruchsvolle Auftaktaufgabe. Im Illertal hoffen der SV Dettingen gegen den SV Baltringen und der TSV Kirchberg gegen den SV Steinhausen auf einen guten Start. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr.

Die Partie SV Reinstetten gegen SV Sulmetingen ist kurzfristig verlegt worden. Sie findet nun am Sonntag, 18. März, um 12 Uhr auf dem Ochsenhauser Kunstrasen statt. Das teilte Staffelleiter Gerhard Ehrlicher am Donnerstagabend beim Bezirkstag in Berkheim mit.