Drei Einrichtungen profitieren von EnBW-Tomobola

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und ihre Tochtergesellschaft Netze BW GmbH am Standort Biberach hat nach zwei Jahren virtueller Spendensammlung wieder ihre traditionelle Tombola mit einer Mitarbeiterveranstaltung durchgeführt. Die Erlöse gehen an drei gemeinnützige Einrichtungen aus der Region. Neben einem Losverkauf kommt die Spendensumme wie immer durch großzügige Spenden der EnBW-Mitarbeiter und -Rentner sowie aus Spenden der Netze BW-Geschäftsführung und der Betriebsratsgremien zusammen. Den Gesamterlös von 12.900 Euro wird zu gleichen Teilen aufgeteilt und jede Institution darf sich über einen Spendenscheck in Höhe von 4300 Euro freuen.

Die Rettungshundestaffel des ASB Orsenhausen-Biberach bildet seit über 20 Jahren Rettungshunde aus. Diese sind rund um die Uhr einsatzbereit, um vermisste Personen zu suchen und Erste Hilfe zu leisten. Aktuell sind sie eine reine „Flächenstaffel“: Flächensuchhunde werden darauf trainiert, ein weitläufiges, häufig unübersichtliches Gelände wie etwa ein Waldgebiet ohne konkrete Anhaltspunkte zu den Vermissten zu durchkämmen. Die Einsatzbereitschaft wird seit Ende 1997 ohne Unterbrechungen für Biberach und über die Grenzen des Landkreises hinaus aufrechterhalten. Für ein gutes Training stehen ein Hundeplatz in Hürbel und viele abwechslungsreiche Übungsgebiete aus Waldfläche, Gebäuden und Trümmergelände zur Verfügung.

In der Johanniter-Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee arbeiten speziell geschulte Hospizmitarbeiter. Sie arbeiten ehrenamtlich und kostenfrei. Für Betroffene bieten sie die Begleitung, auf Anfrage, in der letzten Lebensphase – zu Hause, in stationären Pflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus. Manch ein Herzenswunsch oder ein Bedürfnis kann noch erfüllt werden. Es gibt Zeit zum Gespräch oder zum Schweigen. An die Ambulante Hospizgruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe Bad Schussenried können sich alle betroffenen Menschen, unabhängig von Alter, Krankheit, Konfession und Nationalität wenden. Auch Angehörige, Freunde, Ärzte, Pflegedienste und Seelsorger finden hier Ansprechpartner.

Das Zentrum guterhirte aus Ulm bietet Kindern, Jugendlichen und Familien Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Hierfür stehen unterschiedliche Hilfsangebote von sozialpädagogischen, heilpädagogischen und therapeutischen Fachkräften zur Verfügung.