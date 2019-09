Drei Bezirksliga-Duelle im Viertelfinale

Im Viertelfinale des Fußballbezirkspokals Riß der Herren bleiben die sechs Bezirksligisten unter sich. Wie die Auslosung bei der Schiedsrichterschulung in Schwendi vergangenen Freitag ergab, treffen die einzigen beiden verbleibenden A-Ligisten, die SGM Rot/Haslach und die SGM Muttensweiler/Hochdorf, im direkten Duell aufeinander. In den anderen drei Begegnungen spielt der SV Dettingen gegen den SV Reinstetten, der SV Eberhardzell gegen den SV Baltringen und die SGM Warthausen/Birkenhard gegen den VfB Gutenzell. Gespielt wird am Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr.

Auch bei den Frauen wurde die Runde der letzten Acht ausgelost. Titelverteidiger FC Bellamont (Regionenliga) muss zum Ligakonkurrenten SV Alberweiler II reisen. Die weiteren Regionenligisten SV Burgrieden und TSV Warthausen sind auswärts bei zwei Bezirksligisten gefordert. Der SVB trifft auf den SV Mietingen II, der TSV auf den FC Wacker Biberach. Die vierte Partie tragen die beiden Bezirksligisten SV Laupertshausen und die SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II aus. Spieltag ist Donnerstag, 3. Oktober, 11 Uhr.