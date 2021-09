Drei Asse der TTF Ochsenhausen sind in Doha am Start

In dieser Woche wird das mit 200 000 US-Dollar dotierte WTT Star Contender in Doha ausgetragen. Der Veranstalter WTT hatte erst vor wenigen Wochen das Turnier recht kurzfristig zwischen das am Sonntag beendete Europe Top 16 und die Team-EM (28. September bis 3. Oktober) gepresst, was nicht bei allen nationalen Verbänden, auch nicht dem Deutschen Tischtennis-Bund, mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Doch das ist den drei Spielern der TTF Liebherr Ochsenhausen, die nach Doha gereist sind, nun egal. Simon Gauzy, Kanak Jha und Can Akkuzu werden versuchen, ihr bestes Tischtennis zu zeigen, so weit wie möglich zu kommen und so viele Weltranglistenpunkte wie möglich zu sammeln.

Aufgrund ihrer Weltranglistenpositionen sind Gauzy (WRL 19) und Jha (WRL 32) für das Hauptfeld gesetzt, während Can Akkuzu (WRL 81) durch die Mühlen der Qualifikation musste und diese Aufgabe mit Bravour gemeistert hat. Akkuzu hat als einer von acht Qualifikanten aus einem 32er-Tableau das Hauptfeld erreicht. Zunächst besiegte er den Singapur-Chinesen Chua Josh Shao Han mit 3:0, danach seinen französischen Landsmann Abdel-Kader Salifou, in der Bundesliga in den letzten beiden Spielzeiten in Neu-Ulm und Bad Königshofen aktiv, mit 3:1. In der ersten Hauptrunde duelliert er sich nun mit einem guten Bekannten, dem 26-jährigen Brasilianer Vitor Ishiy (64), der seit Jahren in Ochsenhausen lebt und trainiert. Im Erfolgsfall träfe Akkuzu in der zweiten Runde auf Saarbrückens Slowenen Darko Jorgic (WRL 25).

Simon Gauzy, der vergangene Woche beim Europe Top 16 im griechischen Thessaloniki im Viertelfinale knapp mit 3:4 gegen den späteren Finalisten Marcos Freitas (Portugal) ausschied, will in Doha weiter nach oben vorstoßen. Er startet in der zweiten Runde ins Turnier und ist dort Favorit gegen den Sieger der Partie Eric Jouti (Brasilien, WRL 93) und Lubomir Pistej (Slowenien, WRL 68). Jouti ist wie Ishiy Dauergast in Ochsenhausen, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass der 27-jährige Südamerikaner Gauzys Spiel sehr genau kennt. Gewinnt der TTF-Führungsspieler, geht es im Achtelfinale womöglich gegen Dang Qiu (Deutschland) gegen Kristian Karlsson (Schweden), beide bei Borussia Düsseldorf unter Vertrag. Aber nur, wenn Qiu zuvor den Japaner Togami ausschaltet.

Der in der Bundesliga mit einer 7:2-Bilanz bisher so stark auftrumpfende Kanak Jha schließlich steht ebenfalls bereits in der zweiten Runde. Dort wird er sich mit Chen Chien-An (Taiwan, WLR 72) oder Ricardo Walther (Deutschland, ASV Grünwettersbach, WRL 94) duellieren. Gewinnt der 21-jährige US-Amerikaner, könnte er in der Runde der besten 16 auf seinen Ochsenhauser Teamkollegen Can Akkuzu treffen. Alle drei TTF-Asse sind bei dem Turnier ausschließlich im Herren-Einzel im Einsatz und haben auf das Doppel sowie das Mixed verzichtet.

Spieler aus der Volksrepublik China sind in Katar nicht am Start, ansonsten ist das Turnier gut besetzt. An Setzposition eins steht der deutsche Weltranglistensiebte Dimitrij Ovtcharov.

Die Auslosung und die Ergebnisse findet man auf der Webseite des Weltverbandes ITTF.com und der Turnierserie worldtabletennis.com.