Dreharbeiten zu Julian Cohns Kurzfilm in Gefahr – Regisseur braucht noch 4700 Euro

5000 Euro braucht der Biberacher Regisseur Julian Cohn, um seinen Kurzfilm „Abbitte eines Mörders“ zu drehen. Momentan fehlen noch knapp 4700 Euro. „Es wäre wirklich schlimm, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen würden“, sagt der 21-jährige Biberacher. „Mein Team und ich sind so motiviert und haben schon verdammt viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt.“ Mithilfe des sogenannten Crowdfundings und Sponsoren wollen sie ihr Ziel dennoch erreichen.

Crowdfunding ist eine Spendenplattform im Internet, bei der das Filmvorhaben präsentiert wird. „Leute können sich unseren Trailer anschauen, die Infos lesen und sich dann überlegen, ob sie für unseren Kurzfilm spenden wollen“, sagt Julian Cohn. Diese Möglichkeit zur Finanzierung von künstlerischen Projekten werde seit etwa zwei Jahren breit genutzt. Dabei ist es egal, wie viel jemand spenden möchte, der Mindestbeitrag liegt allerdings bei fünf Euro. Julian Cohn hat da schon mal schmunzelnd eine Theorie aufgestellt: „Wenn uns 100 Biberacher je fünf Euro spenden würden, dann wäre der Film schon finanziert.“

Die perfekten Schauspieler hat der Biberacher Filmemacher schon an Land gezogen: Tatortschauspieler Bernd Gnann aus Reichenbach in der Rolle des Kommissars und in der Rolle des Mörder Olaf Krätke, der beispielsweise als Urobe aus „Wickie und die starken Männer“ bekannt ist. Kürzlich zugesagt hat auch Ludwig Blochberger, der den Pater spielen soll. „Die Schauspieler sind grandios, eine absolute Traumbesetzung“, schwärmt Julian Cohn. „Sie passen so gut in die Rollen, die Zusammenarbeit wäre bestimmt super.“

Bereits wenige Eindrücke aus Julian Cohns Drehbuch zu „Abbitte eines Mörders“ machen eines deutlich: Der 21-jährige Biberacher, dessen Werke bisher um Themen wie Liebe oder Mobbing kreisten, wagt sich auf neues, dunkleres Terrain. Ein Massenmörder beginnt einem Beichtvater vom eigenen Leben und Töten zu erzählen: Von seiner schwierigen Kindheit, vom Entschluss den eigenen Vater umzubringen, über begangene Taten, die er verübt hat, „um die Welt von Übel zu befreien“. Der Beichtvater ist verwirrt über diese Begegnung, sogar so sehr, dass sein eigenes Leben nicht mehr das alte sein wird …

„Ich habe mich hingesetzt und einfach angefangen zu schreiben“, sagt Cohn, der Medienwissenschaft und Medienpraxis in Bayreuth studiert.

Entstanden sei die Geschichte bereits 2009. Jetzt will der Filmemacher sie endlich realisieren: „Es wäre so wahnsinnig schön, wenn es jetzt klappt“, sagt Cohn. „5000 Euro sind natürlich das absolute Minimum für Technik, Kulisse und alles andere. Je mehr wir am Ende bekommen, desto besser wird der Film.“ Am 25. Mai endet der Crowdfunding-Zeitraum, bis dahin muss der Biberacher das nötige Geld zusammenhaben.

Wer den Biberacher Regisseur bei seinem Kurzfilm finanziell unterstützen möchte, kann das unter

www.startnext.de/abbitte-eines-moerders