Dramatischer Zustand der Stadtbäume: „Die Bäume fahren ihr Notprogramm, um nicht abzusterben“

Es ist erst Mitte August, doch manche Bäume in der Stadt und im Umland werfen jetzt schon ihr Laub ab oder es verfärbt sich. Liegt das an der Trockenheit? Ist das ein Zeichen dafür, dass es den Bäumen richtig schlecht geht? Alexander Ego, Kreisfachberater für Garten- und Obstbau und Leiter der Obst- und Gartenbauakademie Biberach erklärt, wie ernst die Lage ist.

Herr Ego, warum sehen wir jetzt schon so viel verfärbtes Laub? Geht es den Bäumen schlecht?

Ja, in der Tat. Es ist schon so, die Bäume erleben gerade enormen Stress. Das ist nicht nur dem geschuldet, dass es zu wenig im Sommer geregnet hat, sondern auch der Tatsache, dass die meisten von ihnen eingepfercht in nur zwei mal zwei Metern großen Baumquartieren stehen. Das erübrigt weitere Fragen, wenn man bedenkt, dass Ahorn & co 20 Meter hoch werden wollen in der freien Wildbahn und dann sind eigentlich mindestens sieben mal sieben durchwurzelungsfähige Fläche nötig.

Hat der Regen der vergangenen Tage die Lage etwas verbessert?

Das war schlicht und ergreifend der heiße Tropfen auf den heißen Stein: Wenn ein überdurchschnittlich trocken-heißer Sommer die zum Teil erheblich verdichteten Baumquartiere bis zum Letzten verdorren lässt, dann perlt das sintflutartige Regenwasser oberflächlich nur ab und dringt selten in tiefere Schichten. Für heuer ist die Saison also gelaufen, die Bäume fahren ihr Notprogramm und läuten jetzt schon die nahende Winterruhe ein, um nicht abzusterben. Die großen Schäden werden wir also erst im nächsten Jahr sehen.

Manche Städte haben ihre Bürger dazu aufgerufen, die Bäume entlang der Straßen und in Parks zu gießen. Sollten die Biberacher das auch tun?

Ich fände das eine tolle Idee. Allerdings sollte dafür nicht kostbares Trinkwasser, sondern Regenwasser aus den jetzt übervollen Regentonnen, Zisternen und Pools genutzt werden. Die Tage werden kürzer und weniger heiß, sodass die Gemüse- und Blumenkulturen beziehungsweise Rasenflächen nicht mehr so stark im Garten gegossen werden müssen, also würde das den Stadtbäumen gut tun. Grundsätzlich ist es aber schon so, in der zukünftigen Stadtplanung muss den Bäumen einfach viel mehr Raum eingeplant werden, gepaart mit klima- und trockentoleranten Pflanzenarten, da hat Spitzahorn einfach ausgedient.

Bewässern die Mitarbeiter der Stadt oder des Landkreises die Bäume im öffentlichen Raum nicht?

Bei Jungbäumen ist das in der Regel kein Thema: Wir vom Landkreis Biberach haben dafür extra Bewässerungssäcke für frisch gepflanzte Bäume, mit 50 Liter Wasserinhalt, die das Wasser langsam versickern lassen, so dass die Bäume auch genügend Wasser bekommen. Alle 14 Tage à 50 Liter in der Hitzephase. Lieber weniger oft, dafür aber durchdringender. Und nochmals: Wir müssen in der Grünflächenplanung komplett und vor allem sehr rasch umdenken und unsere Beete, wie vor schon genannt, völlig neu konzipieren. Die Stadt hat da schon im Stadtgebiet ganz tolle Beete umgesetzt und auch wir vom Landkreis stellen alles sukzessive um. Betrachten kann man das zum Beispiel ums Landratsamt Rollinstraße 9 und im Kreislehrgarten ums Landwirtschaftsamt, um nur zwei Flächen zu nennen. Aber ansonsten können wir leider kein Wasser aus Bächen und Flüssen entnehmen, das ist auch gut so, der Klimawandel wird es uns lehren, wie wir Menschen uns zukünftig zu verhalten haben. Es gibt kein „weiter so“ mehr, das muss uns klar sein.

Wie oft sollten diese Bäume gegossen werden und mit wie viel Wasser? Eine Gießkanne pro Tag oder mehr?

Bei Jungbäumen bis fünf Jahre gilt: Lieber in 14-Tage-Intervallen mit einer Tröpfchenbewässerung oder Bewässerungssäcke durchdringend gießen, also Minimum 50 Liter pro Baum. Dann wächst dieser auch mit seinen Wurzeln dem Wasser und in größere Tiefe hinterher, als der Baum, der täglich mit einem 5-Liter-Gießkännchen verhätschelt wird. Der „denkt“ sich ja, „ach Gottelchen, warum auch groß in die Tiefe wurzeln, wenn Opa Sepp mir täglich mein Wasserschüsselchen füllt…“ Nur tiefwurzelnde Bäume haben eine Überlebenschance, da müssen aber auch alle anderen Parameter, wie Baumquartiergröße, Humusstärke und sonstige Umweltoptionen stimmen.