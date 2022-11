Dramatischer Verein Biberach führt als Silvesterstück „Wie im Himmel“

Der Dramatische Verein Biberach präsentiert am Samstag, 31. Dezember, 18 Uhr, in der Biberacher Stadthalle das Theaterstück „Wie im Himmel“. Weitere Aufführungen des Silvesterstücks des Dramatischen Vereins sind immer freitags oder samstags am 6., 7., 13., 14., 20. und 21. Januar jeweils um 19.30 Uhr.

„Wie im Himmel“ ist eine aus einem skandinavischen Film bekannte Geschichte, in der ein Chor die Hauptrolle spielt. Es ist eine Geschichte, in der das Ende eines Lebens nicht traurig ist – und am Ende niemand so sein wird, wie er am Anfang war. Ist es möglich, dass man weinend und trotzdem glücklich in ein neues Jahr „hinüberrutschen“ kann? Das Publikum wird mit Daniel, dem berühmten Dirigenten, die Liebe seines Lebens finden und mit Gabriella aus deren häuslichem Albtraum ausbrechen.

Mit dabei in dem Stück sind außerdem Arne, Lena, Tore, Helmfrid, Siv, Inger, Stig und all die anderen, die zeigen, welches Potenzial durch die Kraft der Musik in jedem Einzelnen freigesetzt wird. Unter der Regie von Corinna Palm und ihrem Team wird die ergreifende Geschichte um einen weltberühmten Stardirigenten mit Burn-out auf der Bühne der Stadthalle in Szene gesetzt. Musikdirektor Andreas Winter als Daniel wird mit Unterstützung von Jakob Scherb und seinem Chor „vocal-CHORds“ sowie vielen Schauspielern des Dramatischen Vereins den Grundton für jeden finden. Cellist und Komponist Julius von Lorentz and Friends werden Momente der Stille mit der Schönheit der Musik füllen.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.