„Dram“-Perücke ist im Rathaus zu sehen

Bei der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ wird im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg das ganze Jahr über wöchentlich ein neues Objekt im Eingangsfoyer des Rathauses ausgestellt. Die Werke haben jeweils eine Verbindung zur Stadt, heißt es in einer Ankündigung. Die Objekte werden auch auf den städtischen Social-Media-Kanälen vorgestellt. In der laufenden Woche ist eine Perücke des Dramatischen Vereins zu sehen.

Der Dramatische Verein Biberach, kurz „Dram“, ist der älteste Theaterverein Deutschlands. Zu Beginn trug er noch einen anderen Namen: 1686 wurde der Verein als „Bürgerliche Komödiantengesellschaft“ gegründet. Nachdem anfangs noch beide Konfessionen vertreten waren, etablierte sich rund 50 Jahre nach der Gründung neben der mittlerweile rein evangelischen auch eine katholische Komödiantengesellschaft. Die beiden Gesellschaften schlossen sich Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zur Vereinigten Dramatischen Gesellschaft zusammen, aber erst 1832 wurde daraus der heute bekannte Dramatische Verein Biberach Bürgerliche Komödiantengesellschaft von 1686.

In den letzten fast 340 Jahren ist der „Dram“ auf über 300 Mitglieder mit circa 100 aktiven Schauspielerinnen und Schauspielern gewachsen. Mittlerweile führt der Verein jährlich neben der Heimatstunde zwei weitere Stücke auf: das Silvesterstück und im Herbst 2023 das Stück „Draußen vor der Tür“ von Borchert.