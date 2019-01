Dram übt sich in moderner Wortkunst

Ein etwas anderes Live-Literatur-Format erwartet das Publikum am Samstag, 2. Februar, in der Biberacher Gigelberghalle. Denn zum ersten Mal veranstaltet das Kulturreservoir gemeinsam mit der Dramatischer Verein (Dram) Biberach und in Kooperation mit derm städtischen Kulturamt einen „Dead or Alive Poetry Slam“.

Dieses „Wortkonzert Spezial“ gehört zur „Road to BaWü Slam 2019- Tour“, die seit Anfang 2018 mit speziellen Veranstaltungen auf die anstehenden Meisterschaften aufmerksam machen möchte. Denn die zehnten Landesmeisterschaften im Poetry Slam finden vom 9. bis 11. Mai in Biberach statt. Deshalb sind die Organisatoren Tobias Meinhold und Tobias Heyel auch so begeistert, dass der Dramatische Verein mit vier tollen Darstellern gegen moderne Wortkünstler antritt. Manfred Buck, Vorsitzender des Dram und Regisseur Thomas Laengerer Regisseur waren von der Idee von Anfang an begeistert, weil dieses Format ein Brückenschlag zwischen der klassischen und modernen „Live-Literatur“ verkörpere und in der Umsetzung einzigartig sei.. Besonders ist auch, dass an diesem Abend die Dichter nicht für sich alleine antreten, sondern jeder bewertete Auftrifft auf das Punktekonto des jeweiligen Teams mit einfließt.

Lebende und tote Dichter

Beim Poetry Slam präsentieren Bühnenpoeten und Autoren dem Publikum ihre Texte, Gedichte und Geschichten. Bei einem „Dead or Alive“ -Slam treten sie gegen die unsterblichen Worte toter Dichter an und das Publikum entscheidet, wer den Wettstreit gewinnen wird. Die toten Dichter werden durch Volker Angenbauer (als Guenther Eich), Gunter Dahinten (als Erich Fried), Alexandra Frenkel (als Annemarie Bostroem) und Anke Leidig (als Mascha Kaléko) vom Dramatischen Verein verkörpert.

Auf der lebenden Seite stehen folgende vier Poetry Slammer: Sandra da Vina aus Essen, bekannt von den Poetry Slam- und Kabarett-Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie hat unter anderem bei den TV-Sendungen „Ladies Night“, „NDR Comedy Contest“, „Alfons und Gäste“ und „Nightwash“ mitgewirkt. Mit Dalibor Marković kommt ein König unter den deutschen Spoken Word Künstlern. Der „Vollpoet“ aus Frankfurt besticht mit seinen Wort- und Gedankenspielen und seine Performance ist ganz großes Kino. Der Ravensburger Kulturpreisträger Tobias Hofmann und Laura Kohler aus Bamberg, eine der derzeit vielversprechendsten Nachwuchspoetinnen im deutschsprachigen Raum, komplettieren das Line-Up der „lebenden Dichter“. Durch den Abend führen Tobias Meinhold und Tobias Heyel.