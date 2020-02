Dragan Zekic erlangt Trainer-C-Lizenz

Dragan Zekic von der Taekwondo-Abteilung der TG Biberach hat erfolgreich die Prüfung zur Trainer-C-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) abgelegt. Bereits im Vorjahr begann Zekic die Ausbildung mit dem Grund- und Aufbaulehrgang an der Sportschule Schöneck in Karlsruhe. Pro Jahr haben lediglich 25 Taekwondo-Trainer aus Baden-Württemberg die Möglichkeit an der Ausbildung teilzunehmen. Neben dem Lernen von theoretischen Grundlagen in allgemeiner Sportwissenschaft und spezifischem Taekwondo-Wissen, musste der TG-Trainer einige Lehrgänge als Praxisbestandteil besuchen. „Ich bin froh, dass es nun vorbei ist. Es war zwar sehr lehrreich und interessant, aber auch schon sehr zeitintensiv“, so Zekic. 1995 hat er mit dem Taekwondo-Sport begonnen, seit 2016 unterstützt er das Trainerteam der TG-Abteilung.