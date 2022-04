Drängende Sehnsucht nach Freiheit

Die Theater-AG sowie die Chöre des Wieland-Gymnasiums haben zum Musical „Sophie – eine Begegnung mit der jungen Sophie Scholl“ in die Aula der Gymnasien geladen. Das Musical „Sophie“ beschreibt eine Zeitreise ins Jahr 1935 und die Begegnung der jungen Sophie Scholl (Josephine Schröpel) mit Lea (Kaya Wiebe-Parisien), einem anderen jungen Mädchen aus der Jetztzeit. Anlass für die Wahl des Stückes war der 100. Geburtstag von Sophie Scholl im Jahr 2021. Bevor es mit dem Musical los ging, spielten das Schlagzeug- und das Instrumentalensemble jeweils ein Stück.

Die Geschichte: Lea ist vierzehn, lebt in Ulm und ist ein bisschen handysüchtig. Sie streitet am Handy mit ihrer Mutter und stößt mit einem anderen Mädchen zusammen, Sophie. Diese nimmt sie mit nach Hause. Erst nach und nach bemerkt Lea, dass sie sich im Ulm des Jahres 1935 befindet und damit in einer neuen Realität. Sie begleitet Sophie zu einem Abend der „Jungmädels“ ans Lagerfeuer und lernt bei der Gelegenheit auch deren Bruder Hans (Tobias Weber) kennen. Nicht nur in der Familie, sondern auch unter den Jugendlichen stoßen unterschiedliche Meinungen aufeinander, aber Lea und Sophie merken, dass ihnen Freundschaft und Zusammenhalt, aber auch ihre Individualität und Einzigartigkeit wichtiger sind als die vorgegebene Norm. Als Lea wieder im Heute ist, hält sie eine weiße Rose in der Hand und erkennt, wen sie getroffen hat: Sophie und Hans Scholl.

Die Musik des Musicals schrieb Bernhard Lienhardt, das Libretto stammt von Michael Sommer. Der Chor der Klassen fünf bis sieben wurde bei seinen Songs vom Klavier begleitet, aufmerksam und und sicher geleitet von Marion Weigele. Die zahlreichen Sängerinnen und Sänger des Unterstufenchor waren schwarz gekleidet mit einer weißen Rose als Accessoire. In rascher Folge wurden die ein bis dreistimmigen Songs, die sicher und gekonnt auswendig vorgetragen wurden, vom überzeugenden szenischem Spiel der Theater-AG abgelöst. Die Songs kommentierten meist das szenische Spiel.

Bei der Szene „Crash“, stoßen Lea und Sophie zusammen, das Handy fällt zu Boden und Sophie wirft es weg. Plötzlich befindet sich Lea in Ulm des Jahres 1935. Beim Song „Familie I“, wird deutlich worum es der jungen Sophie eigentlich geht: „Ich möchte einmal nur ich selber sein“ wird gesungen. Und später: „Es gibt nichts Schlimmeres als die Familie, in alles stecken sie die Nase rein“. Sophie ist mit ihren 14 Jahren noch nicht politisch aktiv, dennoch spürt sie instinktiv, dass Bevormundung und absoluter Gehorsam ihre eigenes Ich und ihre eigene Entscheidungsmöglichkeiten zurückdrängen. Beim Song „Familie II“ ändert sich aber die Meinung, wenn es dort heißt: „Es gibt nichts Besseres als die Familie, sie ist der Anfang für die Gefühle.“

Gegensätze prallen bei der Auseinandersetzung mit Sophies älterer Schwester Inge (Joana Behringer) aufeinander, der es „um die Sache“, um „das Beste für die Volksgemeinschaft“, um die „heilige Pflicht“ geht. „Du bist nichts, das Volk ist alles“, schleudert sie Sophie entgegen.

Als Lea wieder im Jetzt ist, möchte sie mehr über den Widerstand der „Weißen Rose“ erfahren. Flugblätter im Großformat werden aufgestellt und daraus vorgelesen. Die ältere Sophie (Feline Seitz), die inzwischen beim Reichsarbeitsdienst ist, antwortet mit drängender Sehnsucht nach Freiheit: „Ich will studieren und mich nicht immer unterordnen“. Mit dem schmissigen Song „Mutig sein II“ geht das kurzweilige und packende Musical zu Ende.