Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Polizei erwischt mehrere Verkehrssünder

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in den Landkreisen Biberach, Alb-Donau und Heidenheim kontrolliert, ob sich die Autofahrer an die Verkehrsregeln halten. Zahlreiche Verstöße stellte die Beamten dabei fest - die letzten Tage in der Region fest.

Bei erlaubten 50 Kilometer pro Stunde fuhren sechs Autofahrer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Die Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen auf der B312 zwischen Ringschnait und Ochsenhausen am Sonntagnachmittag durch. Vier Autofahrer seien zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrer seien außerhalb geschlossener Ortschaften zwischen 31 und 47 Kilometern pro Stunde zu schnell gewesen.

Ein 59-Jähriger war sich seines Fahrens wohl auch nicht so ganz bewusst. Bei einer ersten Kontrolle ertappten die Polizisten ihn noch mit 38 Kilometer pro Stunde über dem Erlaubten. Auf seinem Rückweg kurze Zeit später musste er bei 14 Kilometern pro Stunde zu schnell eine zweite Kontrolle über sich ergehen lassen, wie das Polizeipräsidium Ulm weiter schreibt.

Mann beschleunigt vor Ampel

In Ringschnait überwachten Polizisten am Montag den Verkehr in der Hauptstraße. Gegen 17.30 Uhr fuhr nach Angaben der Ulmer Polizei dort ein 38-Jähriger an eine Ampel, die gerade auf rot geschaltet hatte. Anstatt zu bremsen, beschleunigte er seinen Fiat, obwohl ein Fußgänger die Straße überqueren musste.

Der sei glücklicherweise nicht gefährdet worden, heißt es weiter. Der 38-Jährige muss nun auch mit einem Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Auch kontrollierte die Polizei am Sonntagvormittag den Autoverkehr auf der Wallstraßenbrücke in Ulm. Zwischen 8 und 10 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde fuhren sechs Autofahrer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Den Spitzenwert markierte ein 24-Jähriger. Den kontrollierte die Polizei mit 105 Kilometern pro Stunde.

Regungslose Frau entpuppt sich als betrunken

Zeugen sahen in der Berkacher Straße am Montag gegen 21.30 Uhr einen Ford fahren. Der bog in die Adolffstraße ab und blieb stehen. Im Fahrzeug saß wohl regungslos eine 60-Jährige. Sie wählten den Notruf.

Rettungskräfte rückten an und kümmerten sich um die Frau. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um keinen medizinischen Notfall handelte. Die Frau roch laut Polizei stark nach Alkohol. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, ob die Frau tatsächlich während ihrer Fahrt alkoholisiert war oder nicht.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Dienstagnacht stoppte die Polizei bei Niederstotzingen im Landkreis Heidenheim einen 28-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen fuhr.

Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Die Blutprobe soll nun klären ober der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ähnlich erging es einem 18-Jährigen in Giengen.

Für ihn war nach einem Drogentest die Fahrt in der Oggenhauser Straße zu Ende. Wer unter Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt nach Angaben der Polizei die Sicherheit des Straßenverkehrs.