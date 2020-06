Die Bemühungen der Tennislandesverbände haben Früchte getragen. In einem Schreiben an Stefan Hofherr, Präsident des Württembergischen Tennisbunds (WTB), und den badischen Präsidenten Stefan Bitenc hat Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, bestätigt, dass ab sofort wieder im Tennis Doppelspiel erlaubt ist. Das teilt der WTB mit.

In einem gemeinsamen Schreiben hatten sich die Tennislandesverbände zuvor an Ministerin Susanne Eisenmann gewandt und auf die Situation des Tennissports in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Im Antwortschreiben der Ministerin heißt es laut WTB-Pressemitteilung dazu wörtlich: „Die Strategie der Landesregierung, in zeitlich klar definierten Schritten wieder mehr Freiräume im sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zuzulassen, ist bis jetzt aufgegangen. Trotz der Lockerungen ist ein flächendeckender Wiederanstieg der Zahl der Neuinfektionen nicht erfolgt.“ Und weiter: „Diese erfreuliche Entwicklung ermöglicht es uns, auch Einzelanliegen neu zu bewerten und im Zuge der Auslegungszuständigkeit des Kultusministeriums anders zu entscheiden als bisher. Hierzu zählt auch das Tennisspiel im Doppel, das ab sofort wieder zulässig ist.“ In der WTB-Wettspielrunde, die als Alternative für die eigentlich geplante Verbandsspielrunde in der Sommersaison 2020 ausgetragen wird, erhalten die Gruppensieger damit die Möglichkeit aufzusteigen (Aktive, Senioren).

Knapp 39 Prozent der gemeldeten Teams nehmen teil

An der Wettspielrunde nehmen nach WTB-Angaben knapp 39 Prozent der gemeldeten Teams teil. Los geht es in der Kalenderwoche vom 24. bis 28. Juni mit den an die aktuelle Situation angepassten Durchführungsbestimmungen. „Wir haben uns dafür entschieden, diese Spielmöglichkeit für unsere Vereine im Sommer anzubieten, damit diejenigen, die wollen, auch Tennis unter Wettkampfcharakter spielen können“, wird Präsident Stefan Hofherr in der WTB-Pressemitteilung zitiert. „Wichtig für uns als Verband war dabei, dass die Teilnahme an der WTB-Wettspielrunde freiwillig ist und unter erleichterten Rahmenbedingungen stattfindet.“

Insgesamt werden in diesem Sommer rund 2500 von ursprünglich knapp 6600 gemeldeten Teams an der WTB-Wettspielrunde teilnehmen. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der Zuspruch größer ist, respektieren jedoch die Entscheidung jedes Vereins beziehungsweise jedes Teams, in diesem Jahr nicht an der Spielrunde teilzunehmen“, so Verbandssportwart Rolf Schmid stellvertretend für die Aktiven und Senioren sowie Verbandsjugendwart Stefan Böning.

Die Runde beginnt zwischen dem 24. und 28. Juni. Der WTB hat den geplanten Beginn nach eigenen Angaben vorausschauend um eine Woche nach hinten verlegt, da die offizielle Freigabe des Spielbetriebs vonseiten der Landesregierung derzeit noch nicht vorliegt. „Doch keine Sorge, bis zu diesem Termin wird alles vorliegen“, ist Rolf Schmid zuversichtlich. Alle Termine sind laut WTB nur als Rahmenspielplan zu sehen, da die beteiligten Teams in der Sommersaison die Gelegenheit haben, ihre Spiele flexibel im Zeitraum bis zum 30. September zu verlegen.