Doppelsieg und Vizemeisterschaft für Bloy

Beim Finale der deutschen Jugend-Meisterschaft hat sich Motocrosser Paul Bloy vom AMC Biberach in Thurm (Sachsen) in bestechender Spätform präsentiert: Er gewann beide Läufe in seiner 85-Kubikzentimeter-Klasse. Zum Titel fehlten am Ende nur zwei Punkte. Vor dem Finale hatte er noch zehn Punkte Rückstand gehabt.

„Auf Pauls super Starts ist momentan Verlass“, so Vater und Betreuer Martin Branz. Und so wurde im ersten Lauf aus Startplatz vier gleich Rang zwei, den er fünf Runden lang belegte, den Führenden Nock Domann dabei permanent attackierte und ihn schließlich hinter sich lassen konnte. Da der Meisterschaftsführende Cato Nickel sich noch Platz zwei sicherte, hatte „P-Boy 252“, so sein Racer-Name, drei Punkte in der Gesamtwertung aufgeholt.

Im zweiten Lauf am Folgetag wechselten sich Domann und Bloy an der Spitze ab und zeigten packende Duelle, die die Zuschauer begeisterten. Vier Runden vor Schluss setzte sich der 15-jährige Biberacher ab und fuhr schließlich mit sechs Sekunden Vorsprung souverän als Sieger durchs Ziel. Der Meisterschaftsführende Nickel rette sich mit Platz drei, der fünf Punkte weniger brachte, den Titel mit 269 Punkten (Bloy: 267).

Von Enttäuschung war aber keine Spur. Weder bei Familie Bloy/Branz noch bei seinem Team Bauerschmidt KTM oder Trainer Michael Kartenberg: „Paul hat eine tolle Entwicklung genommen in diesem Jahr und beim DM-Finale hier ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.“

Am kommenden Wochenende startet Paul Bloy beim Finale des ADAC-MX-Junior-Cups in Holzgerlingen: Bei dieser internationalen Meisterschaft will er mit einem guten Ergebnis Gesamtplatz fünf festigen.