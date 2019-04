Doppelsieg für Paul Bloy

Zwei deutliche Siege bei den ersten beiden Läufen zur baden-württembergischen Junioren-Meisterschaft: Motocrosser Paul Bloy hat die Konkurrenz am Wochenende in Reutlingen in Grund und Boden gefahren. Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt beim international stark besetzten ADAC Masters in Fürstlich Drehna vor zwei Wochen hat der Starter des AMC Biberach nun einen „ordentlichen Schluck Selbstvertrauen im Tank“, so Vater und Betreuer Martin Branz.

In beiden Läufen legte der 16-Jährige souveräne Start-Ziel-Siege hin. Im ersten Lauf hatte „P-Boy 252“ satte 27 Sekunden Vorsprung nach gut 20 Minuten Renndauer. Im zweiten, den die Rennleitung zwei Runden vor dem regulären Ende wegen Starkregens abgebrochen hatte, waren es sogar sechs Sekunden mehr. Nach diesem überlegenen Tagessieg sprach Branz glücklich von „Balsam auf die Seele“. Jeder Lauf bringe überdies Routine in der neuen Klasse, die für den weiteren Saisonverlauf im internationalen Maßstab dringend nötig sei.

Paul Bloy selbst resümierte, dass ihm das gewohnte Terrain, der harte Boden Süddeutschlands, einfach mehr liege als der Lausitz-Sand vor zwei Wochen. Auch ans größere Motorrad habe er sich besser gewöhnt: „Ich habe mich gut gefühlt auf dem Bike.“ In drei Wochen steigt er beim zweiten Lauf des BW-Cups in Odenheim im Kraichgau wieder in den Rennsattel. Bis dahin muss er sich schulisch auf den Hosenboden setzen: Es stehen die Abschlussprüfungen an der Dollinger Realschule an.