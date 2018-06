Doppelpack für den SV Mietingen

In drei Nachholspielen vom 15. und 17. Spieltag wird vor den Osterfeiertagen das schiefe Tabellenbild in der Fußball-Bezirksliga weitgehend begradigt. Am Gründonnerstag, 17. April, 18 Uhr, gastiert der VfB Gutenzell in Achstetten. Der SV Mietingen empfängt zur gleichen Zeit den SV Stafflangen. Nur 46 Stunden später ist Schlusslicht Mietingen am Karsamstag, 19. April, beim Gastspiel in Rot/Rot schon wieder im Einsatz. Spielbeginn ist dort um 16 Uhr.

Fehlenden Einsatz oder Motivationsprobleme kann man den Akteuren des SV Mietingen beileibe nicht vorwerfen. Das Salz in der Fußballsuppe, nämlich Siege, bleibt beim Tabellenschlusslicht aber aus. Gegen den SV Stafflangen möchte man den Kritikern am Gründonnerstag unter Beweis stellen, dass die sportliche Qualität für den zweiten Saisonsieg da ist. Willkommen im Abstiegskampf heißt es seit dem vergangenen Spieltag auch beim Neuling. Gegen die Spitzenteams Maselheim und Ringschnait bot der SVS starke Leistungen, jüngst gegen Sulmetingen stand man neben den Schuhen. In Mietingen soll nun aber ein Sieg her.

Im November vergangenen Jahres lauteten die Vorzeichen vor dem ausgefallenen Spiel der TSG Achstetten gegen den VfB Gutenzell noch Zweiter gegen Erster. Neun Spieltage später ist es am Gründonnerstag nun die Partie des Tabellenachten gegen den aktuellen Vierten. In den acht dazwischenliegenden Partien kam die TSG gerade mal auf eine magere Punktausbeute von sechs Zählern und brachte sich somit um fast alle Chancen. Die Gäste haben nach einem Stotterstart wieder Fahrt aufgenommen und holten aus ihren letzten drei Spielen sieben Punkte. Bei einem Auswärtssieg ist man wieder mittendrin im Titelrennen.

Als Heinrich Dreyer, der Coach des TSV Rot/Rot, letztmals gegen den SV Mietingen Anweisungen von der Seitenlinie gab, stand am Ende des Tages nach einem 1:1 die Meisterschaft für Schwendi. Ein Remis gegen den Tabellenletzten wäre im Abstiegskampf am Karsamstag für den TSV aber eindeutig zu wenig. Nichts anderes als ein Sieg hält die Roter Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrecht. Wozu die Gäste trotz der aussichtslosen Situation auch auswärts fähig sind, musste vor ein paar Wochen die TSG Achstetten beim 2:2 erfahren. In Rot/Rot kann der SVM frei von der Leber weg Fußball spielen.