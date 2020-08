Dollinger-Realschule verabschiedet Stephan Reichmann, Jutta Math und Arthur Bader

Marcus Pfab, der Schulleiter der Dollinger-Realschule, hat am letzten Schultag vor den Sommerferien drei Lehrer in den Ruhestand verabschiedet: Arthur Bader, Jutta Math und Stephan Reichmann.

Viele Jahrzehnte hatten sie an der Dolli gewirkt, mit den besten Wünschen – und Geschenken– verabschiedete Schulleiter Marcus Pfab die drei Lehrer Arthur Bader, Jutta Math und Stephan Reichmann nun. Stephan Reichmann (63 Jahre) kam 1982 an die Dolli für ein halbes Jahr, danach unterrichtete er in Riedlingen und Stuttgart, ehe er 1993 wieder an die Dolli zurückkam. Lehraufträge in den Fächern Mathematik und Erdkunde in allen Klassenstufen hatte Stephan Reichmann übernommen, zudem agierte er immer als Klassenlehrer. Viele Jahre hatte er auch das Amt des Beratungslehrers inne. „Du warst die Dienstpflicht in Person und so durchaus ein Vorbild für die Kolleginnen und Kollegen“, lobte Marcus Pfab. Er erinnerte daran, dass Stephan Reichmann die Lehrer-Band an der Dolli ins Leben rief.

Als Lehrerin mit den Fächern Mensch und Umwelt (seit 2016 AES Alltagskultur, Ernährung, Soziales) und Religion kam Jutta Math (63) im Jahr 2002 an die Dolli. Als MuM-Fachleiterin und guter Geist der Fachschaft brachte sie hier viele Ideen ein. Als Religionslehrerin gestaltete sie etliche Schülergottesdienste mit. Und immer wieder bereicherte die Hobby-Musikerin schulische Veranstaltungen mit ihrem Klarinettenspiel. Zuletzt hatte Jutta Math im örtlichen Personalrat die Interessen von Lehrerkollegen vertreten.

Nach den Lehrerstationen am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg sowie den Realschulen Ochsenhausen und Erolzheim (hier auch in der Funktion des Konrektors) wechselte Arthur Bader 2007 an die Dollinger-Realschule. Englisch und Technik unterrichtete er, in Technik fungierte er zudem als Fachleiter. „Wir haben dich als originellen und kreativen Menschen erlebt, dein Einsatz als Lehrer galt immer dem Wohl deiner anvertrauten Schüler“, würdigte Pfab das Engagement von Arthur Bader (61), der nun in den Ruhestand geht.

Dank für die Arbeit zollte auch die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Haberstroh den drei „Neu-Ruheständlern“.

Verabschiedet wurden auch die Lehrerinnen Angelika Reusch (evangelische Religion) und Isabell Wolf (Französisch, Italienisch). Sie wechseln im neuen Schuljahr an ein Gymnasium. Ein Wechsel an andere Realschulen steht für Yvonne Krug, Franziska Nickel und Lena Weller an. Sie hatten ihr Referendariat an der Dolli absolviert und mit der zweiten Staatsprüfung erfolgreich abgeschlossen.