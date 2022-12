Dollinger-Realschule spendet für hilfsbedürftige Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer besinnlichen Feier vor den Ferien hat die Gemeinschaft der Dollinger-Realschule auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Die über tausend Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hatten sich in der Eingangshalle der Schule und auf den Stockwerken im Treppenbereich versammelt. Gestaltet wurde das Weihnachtssingen von verschiedenen Akteuren. Den musikalischen Part hatten die drei Bläserklassen übernommen. Außerdem traten das Schulorchester und eine Lehrerband in Aktion, ein Lehrerchor sang dazu. Schüler aus der Theaterklasse fünf und aus einer Religionsgruppe haben Gedichte vorgetragen und mit der Geschichte auf das Weihnachtsfest hingeführt. Dieses Fest habe auch etwas mit Werten zu tun, erklärten Schulleiter Marcus Pfab, seine Stellvertreterin Edeltraud Klöss und sein Stellvertreter Marcus Selg in ihrer Ansprache. Gemeinschaft, Teilen, an andere denken: Wenn solche Werte nicht im Mittelpunkt stehen, ist es nicht Weihnachten, sondern lediglich ein Einkaufsfest. Werte seien es aber auch, „die uns an der Dollinger-Realschule als Gemeinschaft wichtig sind“, betonte Marcus Pfab.

Eine lange Tradition, die unter anderem für die Gemeinschaft an der Dolli steht, ist der große Las Torres-Weihnachtsmarkt vor dem ersten Advent. Nach zwei Jahren einer deutlich abgespeckten (bedingt durch Corona) aber trotzdem erfolgreichen Version, konnte der Weihnachtsmarkt 2022 wieder in gewohnter Form ablaufen, „die Durchführung ist ein Stück weit zurückerhaltende Normalität“, so Schulleiter Marcus Pfab. Sowohl beim enormen Besucherandrang, als auch beim Ergebnis konnte der Weihnachtsmarkt an frühere Veranstaltungen anknüpfen. „Über 25 Jahre Las Torres an der Dolli ist ein deutliches Zeichen von gemeinsamer und gelebter Solidarität“, wertete die Elternbeiratsvorsitzende Anja Neuburger. Denn der gesamte Erlös des Marktes geht als Unterstützung von Hilfsprojekten für bedürftige Kinder in Guatemala und Venezuela. Und in diesem Jahr kann die Dolli einen neuen Rekordwert bei den Spendengeldern an diese Projekte vermelden. Knapp 17.000 Euro Erlös aus dem Las Torres-Weihnachtsmarkt wird den Vereinen „Freundeskreis Las Torres“ und „Itzamna“ zur Verfügung gestellt. „Wir von der Dolli tragen dazu bei, anderen Menschen ein Leben mit Perspektive zu ermöglichen“, bedankte sich Schulleiter Marcus Pfab bei allen, die dieses tolle Ergebnis ermöglicht haben.