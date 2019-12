Dollinger-Realschule spendet 14 600 Euro für hilfsbedürftige Kinder

Mehr als 1000 Schüler und 80 Lehrkräfte der Dollinger-Realschule Biberach haben vor den Ferien gemeinsam Weihnachten gefeiert. Unter dem Motto „Weihnachtstraum“ fand die knapp einstündige Feier mit Musik-, Gesang- und Wortbeiträgen im Foyerbereich der Schule auf drei Ebenen statt.

Mit dem Lied „We wish you a merry Christmas“ leitete die Bläserklasse der Sechstklässler unter der Leitung von Katrin Dolpp die Feier ein. Sie dirigierte auch das Bläserensemble der Fünftklässler, das „Kling Glöckchen“ anstimmte. Den Reigen der Bläserklassen vervollständigten die Siebtklässler, die unter der Stabführung von Werner Buchmann „Feliz Navidad“ intonierten. Streicher und Bläser gemeinsam musizierten in der Schüler-Lehrer-Projektband. Dieses pastorale Orchester war von Claudia Feifel-Krause zusammengestellt und geleitet worden.

Mit den Titeln „Someone you loved“ und „Last Christmas“, gesanglich und musikalisch interpretiert, zog die Dolli-Band mit Bandleader Jürgen Genal die versammelten Schüler und Lehrer in ihren Bann. Als dann die Bläserklassen zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ihre Instrumente ansetzten, erfüllte der Gesang aus mehr als 1000 Kehlen das Dolli-Schulhaus. Zusammen mit Edeltraud Klöss und Marcus Selg, den beiden stellvertretenden Schulleitern, erinnerte Schulleiter Marcus Pfab daran, „dass das jährliche Verändern der Dolli-Gemeinschaft nur funktioniert, wenn der Kern erhalten bleibt, wenn Gemeinsames sich weiterträgt“. Hierzu gehören neben Regeln und Gesetzen auch Wertvorstellungen, die an der Schule wichtig sind und gelebt werden. Auch das Weihnachtsfest habe etwas mit Werten zu tun: Gemeinschaft, Teilen, an andere denken nannte das Schulleitungstrio.

Aktion für Senioren

Diesen Werten hat sich die Dolli speziell in der Vorweihnachtszeit verschrieben. So schenkte die Realschule vor Weihnachten etwa 70 Bewohnern von fünf Pflegeheimen und Einrichtungen des betreuten Wohnens Freude und Gemeinschaft. Im Foyer der Dolli wurden sie umsorgt von den Achtklässlerinnen des Projekts „Jung trifft Alt“, das Andrea Friedl leitet. Von den Schülerinnen selbstgebackene Plätzchen, Punch und Kaffee ließen sich die Senioren schmecken. Aber auch Musik, Gesang und Texte bescherten ihnen einige schöne Stunden.

Jeder Cent kommt an

Mit dem Projekt Las Torres zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder in Lateinamerika konnte die Dollinger-Realschule in diesem Jahr ein Jubiläum feiern. Seit 25 Jahren wird der Erlös des großen Las-Torres-Marktss, der immer am Donnerstag vor dem ersten Advent in der Dolli stattfindet, an zwei Hilfsorganisationen gespendet. „Jeder Cent des Gewinns wird weitergegeben“, sagt Marcus Pfab. Am letzten Schultag vermeldete er für den diesjährigen Markt ein Rekordergebnis vermelden: 14 600 Euro kommen 2019 durch die Dolli Kindern in Venezuela über den Freundeskreis Las Torres mit Sitz in Mühlheim/Ruhr und Kindern in Guatemala über den Verein Itzamna zu Gute.

Bei der ersten Las Torres-Veranstaltung 1994 waren es 4500 Mark. Summiert man die Erlöse der bisherigen Märkte aus 25 Jahren, so kommen 225 048 Euro zusammen. „Eine enorme Zahl“, findet Schulleiter Pfab. Die Entwicklung des Dolli-Weihnachtsmarkts zeige, wie wichtig die Spenden für die beiden Hilfsorganisationen sind und „was von uns als Schulgemeinschaft hier geleistet wird“.