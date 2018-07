Dollinger Realschule erhält Titel „Schule ohne Rassismus“

Die Dollinger Realschule Biberach hat von der Organisation „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein Zertifikat verliehen bekommen. Rund 80 Prozent der Schüler und Lehrer hatten sich im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr durch eine Unterschrift dazu verpflichtet, sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Mobbing einzusetzen.

Am zweitletzten Schultag fand die Zertifikatsübergabe statt. Im Schulhof waren die Schüler und Lehrer versammelt, die siebenköpfige Ecuador Brass Band sorgte für die musikalische Umrahmung. „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass es an unserer Schule keine Probleme mit Rassismus gibt“, sagten die Schülervertreter Inka Keller und Peter Munz. Maßgeblich waren beide an der Dolli bei der Umsetzung des Projekts „Schule ohne Rassismus“, das durch die Vollmer Werke finanziell unterstützt wurde, beteiligt. Begleitet hat die Projektphase bis zur Zertifikatsübergabe die Religionslehrerin Angelika Reusch.

Selbstverpflichtung unterschrieben

Eine Voraussetzung, um den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu erhalten, ist die Unterschrift von mindestens 70 Prozent der lernenden und arbeitenden Menschen an einer Schule unter eine Selbstverpflichtungserklärung. Die Unterzeichner wenden sich dadurch gegen jede Form von Diskriminierung. An der Dolli betrug der Anteil der Unterzeichner 80 Prozent, „dies zeigt dass ihr an eine Rassismus-freie Schule gehen wollt“, betonte Peter Munz.

Zweite Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikates ist ein Pate, der die Schule unterstützt. Für das Projekt an der Dolli konnte René Gorzalsky gewonnen werden. Er ist in Biberach unter anderem im Bereich Gewaltprävention und Mediation tätig. „Meinen Respekt an euch, dass ihr euch in diesem Alter mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzt“, sagte Gorzalsky in einem Grußwort. Er werde die Schule bei ihren Anstrengungen unterstützen und hoffe, dass Rassismus und Ausgrenzung allgemein bald vom Tisch ist.

„Eine solche Auszeichnung zu bekommen ist eine große Ehre“, betonte Schulleiter Marcus Pfab. Das Ausgezeichnete auch zu leben sei ein zweiter, vermutlich weit schwieriger Teil. Aufklärung, Reden und ein Miteinander gehören dabei dazu. „Eure Aufgabe ist es genau dafür zu sorgen, dass es ein friedliches Miteinander ist“, wandte sich Pfab an die Schüler. Hier liege der Schlüssel zu einer gelingenden Zukunft in Deutschland und Europa, „ihr alle habt diesen Schlüssel in euren Händen, geht sorgfältig damit um“. In den Händen hatten Inka Keller und Peter Munz anschließend das eigentliche Zertifikat. Stephan Reichstein, von der Landeskoordination Baden-Württemberg des Netzwerkes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der das Zertifikat überreichte, gratulierte der Dolli zu diesem Titel, die nun eine von 2500 Schulen in Deutschland mit diesem Zertifikat ist. Um die Nachhaltigkeit der Projektarbeit zu fördern, müsse jede Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierung durchführen.

Von der Schülermitverantwortung (SMV) an der Dolli wurde bei der Feier der Zertifikatsübergabe eine Luftballonaktion organisiert und durchgeführt. Über 300 bunte Luftballons stiegen in den blauen Himmel. Der Erlös dieser Aktion geht je zur Hälfte an das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und an die Nepal-Hilfe Biberach.