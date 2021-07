„Dolli“ verabschiedet 161 Absolventen

161 Absolventen der Dollinger-Realschule („Dolli“) in sechs Klassen haben ihr Zeugnis der Mittleren Reife in Empfang genommen. Trotz der teils schwierigen Rahmenbedingungen erzielten die Zehntklässler gute Ergebnisse. 34 Preise und 49 Belobigungen belegen dies. Außerdem verabschiedete die „Dolli“ 15 Neuntklässler der Niveaustufe G nach bestandener Prüfung.

Die Corona-Regeln bestimmten auch die Choreografie bei der Verabschiedung. Dennoch ging die feierliche Zeugnisübergabe, eröffnet an beiden Abenden durch den „Dolli“-Fanfarenzug, in einem würdigen Rahmen über die Bühne. Ein weiteres Pandemieschuljahr liege hinter den Schülern, „aber ihr Zehner durftet als Erste wieder an die Schule kommen, eure Homeschooling-Phase war die kürzeste aller Stufen“, sagte Schulleiter Marcus Pfab.

Die Ergebnisse zeigten, dass ein Jahrgang mit guten Qualitäten von der „Dolli“ entlassen werde. Pfab beglückwünschte die Absolventen und bedankte sich bei den Eltern und Lehrkräften für deren Begleitung und Unterstützung während der Schulzeit. „Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, die Schüler auf das Leben gut vorzubereiten“, sagte er.

Nicht nur die Vermittlung von Wissen, auch das Denken in Zusammenhängen und das Denken an andere stehen im Mittelpunkt des Lernens an der Realschule. „Denn ihr könnt, sollt, müsst und werdet Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft tragen“, so der Schulleiter. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte er den Abschlussschülern alles Gute.

„Heute ist ein besonderer Tag. Ihr habt euer erstes Etappenziel erreicht, den Realschulabschluss“, freute sich Elternbeiratsvorsitzende Anja Neuburger mit den Absolventen und blickte dabei auf verschiedene Stationen in der Schulzeit zurück. Dabei erwähnte sie auch, dass die „Dolli“ in der Coronazeit bezüglich der Wissensvermittlung immer einen guten Weg für alle gefunden habe. „Verwirklicht eure Träume und Ziele, geht euren ganz eigenen persönlichen Weg“, ermunterte Anja Neuburger die Absolventen. „Macht’s gut“, gaben die Schülersprecherinnen Ina Enderle und Verena Romer den Abschlusschülern mit auf den Weg. Mit Blick auf die besonderen Corona-Umstände in den beiden letzten Schuljahren meinten sie: „Allein dadurch kann jeder Schüler noch stolzer auf seinen Abschluss sein als im Normalfall.“

Von der Schulleitung erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse. Zudem wurden viele Schülerinnen und Schüler für gute Leistungen ausgezeichnet. 49 Belobigungen (Notendurchschnitt 1,9 bis 2,2) wurden ausgesprochen. Außerdem wurden 34 Preise vergeben (1,8 und besser). Preisträger sind: Lea Sick, Daniel Kemper, Julia Niedermaier, Pauline Buchschuster, Sofia Gutermann, Julia Halder, Jakob Welser, Leander Döller, Emma Hummler, Mara Schneider, Felix Scheffold, Ina Enderle, Lillith Scheffold, Tim Mundstock, Janik Laboranowitsch, Tabea Jansons, Maximilian Zimmermann, Laura Bösing, Selina Koch, Alicia Neff, Jannik Würfel, Lotta Kaiser, Patricia Panczyk, Luis Glaser, Tim Hausler, Valeria Böhm, Frieda Göhringer, Lena Schenk, Laura Pietryga, Malina Leippert, Alina Hepp, Jule-Marie Ziegler, Kilian Ladenburger und Roswitha Gottschalk.

Den Hilde-Frey-Stadtschulpreis als Realschulbeste mit einem Traum-Durchschnitt von 1,0 erhielten Selina Koch und Janik Laboranowitsch. Einen naturwissenschaftlichen Preis erhielten Mara Schneider, Tim Mundstock, Janik Laboranowitsch, Selina Koch, Jannik Würfel, Lotta Kaiser, Patricia Panczyk, Tim Hausler, Valeria Böhm, Frieda Göhringer, Alina Hepp, Kilian Ladenburger und Roswitha Gottschalk. Mit dem Sozialpreis wurde Frieda Göhringer ausgezeichnet. Die Stadt Biberach verlieh ihren Französisch-Preis an Frieda Göhringer und Selina Koch.