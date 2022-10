Dolli-Realschüler auf der grünen Insel zu Besuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Fáilte go hÉirinn“ – Willkommen in Irland – hieß es für 16 Schülerinnen und Schüler der Dollinger-Realschule vor kurzem. Im von der EU finanzierten Projekt „Erasmus +” trafen die Lernenden der Dolli Englisch E-Niveau AG auf die Schülerinnen und Schüler der St. Colmcille`s Community School in Dublin, die sie in der Vorbereitung des Projektes bereits online kennengelernt hatten. Begleitet von Englischlehrern und Schulleiter Marcus Pfab hatten die Biberacher die Möglichkeit, das irische Leben intensiv kennenzulernen. In den Gastfamilien kam es zu vielfältigen Einblicken in die Lebensweise vor Ort und in die irische Kultur.

Nachdem die Dolli-Schüler am ersten Tag den irischen Nationalsport Gaelic Football kennengelernt hatten, ging es tags darauf mit dem Doppeldecker Richtung Croke Park. Im fünftgrößten Stadion Europas mit seinen über 82 000 Plätzen ist der nationale Sportsgeist spürbar. Camogie, Hurling, Gaelic Football – Croke Park ist für diese Traditionssportarten das Spielfeld der Nation und bietet zeitgleich auch allen irischen Vereinen ein zweites Zuhause.

Soul Food in der Schokoladenfabrik „Butlers” ergänzte das Programm. Einst durch eine Schokoladenliebhaberin gegründet, konnten die Schülerinnen und Schüler die Geschichte des Kakaos, den Herstellungs- und Produktionsweg der Schokolade kennen lernen. Natürlich kam auch das Probieren nicht zu kurz. Ein gemeinsamer Tag im Kletterwald rundete das Programm ab. Die Zusammenarbeit unter dem Motto „Gesund leben in Europa” und die Arbeit an Videobeiträgen zum Thema des gemeinsamen Projektes förderte die Verständigung der Jugendlichen in der englischen Sprache.

Eine sehr herzliche Aufnahme und Betreuung der Gastschüler stellte die legendäre irische Gastfreundlichkeit unter Beweis und war für alle spür- und erlebbar. Das „Thank you” an den Busfahrer gehört genauso so dazu wie das Angebot einer „cup of tea“. Der europäische Gedanke des Zusammenlebens stand im Fokus der Beziehung, auch in den Gesprächen unter den Lehrern und der Schulleitung. Für die Dolli-Schüler war es beeindruckend zu erleben, wie schnell sie mit der englischen Sprache zurechtkamen – hilfreich dabei war sicher der bilinguale Unterricht seit der fünften Klasse. Bereits Ende November gibt es für die beteiligten Schüler ein Wiedersehen: die irischen Gäste werden zum Gegenbesuch in Biberach erwartet.