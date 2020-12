Dolli kürt erstmals zwei Siegerinnen

In diesem Schuljahr läuft vieles anders, so fand auch der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen unter anderen Vorzeichen statt und am Ende wurden an der Dollinger-Realschule sogar zwei Schulsiegerinnen gekürt: Sophie Marquardt und Zahra Mohammadi gewinnen den Vorlesewettbewerb.

Zunächst wurden im Deutschunterricht wie bisher die Klassensieger ermittelt, die dann beim Schulentscheid ihre Klasse vertreten durften. Bei diesem musste allerdings umorganisiert werden: Die Jury wurde verkleinert und die Mitschülerinnen und Mitschüler der gesamten sechsten Klassenstufe, die sonst im Publikum saßen, konnten leider ihre Klassensiegerinnen und -sieger nicht unterstützen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lasen in der ersten Runde gekonnt und ausdrucksstark aus ihren selbstgewählten Büchern vor, die sie zunächst kurz vorstellten und zu ihrer Textstelle hinführten. Die Buchauswahl war sehr abwechslungsreich und reichte von Klassikern wie Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ und Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ bis zu Neuerscheinungen wie zum Beispiel „Das magische Puppenhaus“ von Ina Linger und Cina Brad, aus der eine der Schulsiegerinnen vorlas.

Nach der Kür kam die Pflicht, das heißt in der zweiten Runden war nach den gültigen Wettbewerbsbedingungen der sogenannte Fremdtext dran, ein Buch, dessen Titel den Kandidatinnen und Kandidaten bis dahin nicht bekannt gegeben wurde: „Hinter verzauberten Fenstern – eine geheimnisvolle Adventsgeschichte“ von Cornelia Funke. Auch hier stellten alle ihr Können unter Beweis, sodass die Entscheidung der Jury, die sich aus zwei Kolleginnen der Deutschfachschaft, Sandra Löser und Nadine Weishaupt und Brigitta Marius-Mohr, Mitarbeiterin der Stadtbuchhandlung, zusammensetzte, sehr schwer fiel, denn der Abstand, auf den räumlich penibel geachtet wurde, war lesetechnisch, vor allem an der Spitze, nicht wahrnehmbar.

Am Ende wurde ein salomonisches Urteil gefällt und zwei Schulsiegerinnen gekürt: Sophie Marquardt aus der Klasse 6g und Zahra Mohammadi aus der Klasse 6e. Alle Klassen- und Schulsiegerinnen erhielten einen Buchpreis, gestiftet von der Stadtbuchhandlung, und eine Urkunde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der ausrichtenden Organisation des Wettbewerbs. Wie es unter Corona-Bedingungen auf der Kreisebene weitergeht, steht noch nicht fest.