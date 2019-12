Dolli erhält Preis für Schulsporterfolge

Der Sportkreis Biberach und das Staatliche Schulamt Biberach haben die Dollinger-Realschule ausgezeichnet. Der Grund sind die besonderen Erfolge und das langjährige, besonders große Engagement der Dolli im Bereich des Schulsports – und hier vor allem beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Der Sportkreis Biberach verleiht jährlich an drei Schulen, die sich bei Wettbewerben erfolgreich und zahlreich beteiligt und die sich beim Sport besonders engagiert haben, Anerkennungspreise. Dieses Jahr darf sich die Dollinger-Realschule über diesen Preis freuen. Rolf Preißing, Vize-Präsident und Referent für Schule und Sport beim Sportkreis, war an die Dolli gekommen, um die entsprechende Urkunde und einen Scheck in Höhe von 300 Euro zu überreichen, auch im Namen von Angelika Fioranelli-Petersohn, der Leiterin des Regionalteams Sport beim Staatlichen Schulamt Biberach.

„Diese Auszeichnung soll eine Belohnung für das bisher Geleistete und ein Ansporn für künftige Aktivitäten sein“, betonte Rolf Preißing bei der Preisübergabe. Er hob das langjährige Engagement der Dolli beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hervor. Die vergangenen fünf Jahre habe die Dolli immer in allen drei Altersklassen Fußballmannschaften gemeldet. Und auch der Erfolg sei nicht ausgeblieben. In zwei Altersklassen ist die Dolli auf Kreisebene fast schon Abonnementsieger. Gute Platzierungen, etwa als Vize-Meister, erreichten die Teams dann oft auch auf Oberschulamtsebene. Die Finalturniere auf der Ebene in zwei Altersklassen werden seit drei Jahren von der Dolli ausgerichtet, eine so Preißing, unglaubliche Erleichterung für die Organisatoren des Schulwettkampfs „Jugend trainiert für Olympia“.

Hinter all dem steht das Engagement von Sportlehrer Ingo Hämmerle, der diese Turniere verantwortlich organisiert und durchführt sowie alle Fußballteams als Coach betreut. „Damit hat sich die Dolli mit ihrem engagierten Lehrer Ingo Hämmerle zusätzlich zu den Erfolgen einen großen Namen für diesen Wettbewerb geschaffen“, dankte Rolf Preißing. Doch auch andere Sport-Aktivitäten an der Dolli können die Schüler zu einem außerschulischen und lebenslangen Sporttreiben motivieren. Hier zählte der Sportkreis-Vizepräsident den Wintersporttag, die Bundesjugendspiele, das Völkerballturnier und den Triathlon auf. „Toll, was hier an der Schule läuft. Sie haben viel für Sport übrig“, findet Preißing.

Schulleiter Marcus Pfab freute sich über dieses Lob, die anerkennenden Worte und die Auszeichnung. Einerseits das Vorhandensein von tollen Sportstätten, andererseits aber auch der kontinuierliche Einsatz von Sportlehrer Ingo Hämmerle über fünf Jahre hinweg mache dies alles möglich, sagte er. Allerdings, ergänzte der Schulleiter mit etwas Sorge, werde es immer schwieriger, Angebote aus dem Ergänzungsbereich, die über den Pflichtunterricht hinausgehen, aufrechtzuhalten, „weil wir hierfür immer weniger Lehrerstunden bekommen“.