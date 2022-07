Dolli-Bläserklassen setzen musikalische Akzente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die drei Bläserklassen der Dollinger-Realschule haben beim musischen Abend ihre Visitenkarte abgegeben, unter der Leitung der beiden Musiklehrerinnen Katrin Dolpp und Madleine Bochtler.

Open-Air im Schulhof: Bereits zum zweiten Mal konnte diese Veranstaltung in dieser Form abgehalten werden. Gut vorbereitet waren die fast 70 Schüler für diesen Auftritt. Nicht nur das regelmäßige Üben garantierte dies, auch die intensiven Probentage in Bonlanden direkt vor dem musischen Abend nutzten die Bläserklassen, um noch einmal einen Feinschliff am Zusammenspiel vorzunehmen. Den Auftakt hatten die Fünftklässler der 5b übernommen. Unter der Leitung von Katrin Dolpp intonierten sie rockige Rhythmen und bewiesen dabei, welches Potential in ihnen steckt. Die zweite Stufe dieser musikalischen Dolli-Schulkarriere haben die Sechstklässler (6b) bereits erreicht. Dirigiert von Madleine Bochtler, gingen sie konzentriert und freudig zu Werke. Der Funke ihrer Musikbegeisterung schwappte schnell auf die Zuhörer über. Beim Titel „Counting Stars“ der Rockband OneRepublic war dies deutlich zu spüren.

Vielleicht ein bisschen wehmütig mag der Auftritt für die Siebtklässler (7b) gewesen sein. Nach dreijähriger musikalischer Ausbildungszeit an der Dolli endet für sie das Bläserklassen-Projekt. Das erste Lied, „High Hopes“ von Bruce Springsteen, kann auch als Zeichen gewertet werden, dass die Siebtklässler auf eine weitere musikalische Laufbahn hoffen. Instrumental agierten sie überzeugend, um dann noch beim Schlusslied („Partyplanet“) durch den Chor der Fünft- und Sechstklässler begleitet zu werden.

Viel Applaus erhielten die Dolli-Bläser am Ende für ihre Vorträge. Dafür bedankten sie sich mit einer Zugabe. „Schließt die Augen, spürt den Bläserklassenzauber“, bereitete Ansager Fabian Stoffers die Zuhörer auf einen Ohrenschmaus am Schluss vor: das Zusammenspiel aller Bläserklassen. Musikalisch präsentiert mit dem Lied „A million Dreams“. Ein Abend zum Träumen auf dem Partyplaneten: Für Dolli-Schulleiter Marcus Pfab war das Konzert ein Beweis dafür, dass Musizieren Freude bereitet und dass sich das Üben der Bläserklassen ausgezahlt hat. „Ich finde es gut, dass es dieses Projekt gibt und dass es lebt“, dankte er allen Beteiligten, den musikalischen Ausbildern, aber auch dem Förderverein der Dollinger-Realschule für seine tatkräftige Unterstützung.