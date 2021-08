Dolli-Bläserklassen lassen Quell der Freude sprudeln

Das Gelernte hörbar präsentieren: Die drei musizierenden Klassen der Dollinger-Realschule Biberach zeigten bei einem Konzert vor etwa 350 Zuhörern ihr Können. „Es ist schön, dass wir nach einer so langen Durststrecke wieder anhören können, was sich die Schüler erarbeitet haben“, sagte Schulleiter Marcus Pfab. Und damit in Corona-Zeiten möglichst viele in den Genuss der musikalischen Beiträge kommen konnten, wirde auf dem Schulhof musiziert.

„Dieses Open-Air-Konzert ist eine Premiere, wir probieren etwas Neues“, erklärte der Rektor. Gewissermaßen in drei Abschnitten ging das einstündige Konzert der Dolli-Bläserklassen über die Bühne. Den Eröffnungspart hatten die Bläser der Klasse fünf übernommen. Unter der Leitung von Madleine Bochtler spielten sie drei Stücke. Die Freude am Musizieren war ihnen anzumerken. Dass die Instrumentenausbildung in Kooperation der Dolli mit der Musikschule Früchte trägt, honorierte das Publikum mit viel Beifall.

Auch die Bläserklasse sechs agierte mit viel Schwung. Und dies bei einer breitgefächerten Literaturauswahl. Vom „Titanic“-Filmsong „My heart will go on“ über das Broadway-Musical „Mary Poppins“ gelangte die von Werner Buchmann dirigierte Bläserklasse zu zwei Märschen. Für den Musiklehrer Werner Buchmann war es der letzte Auftritt an der Dolli. Er verabschiedete sich in den Ruhestand.

Auch ein gewisses Ende markierte der musische Abend für die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse sieben. Drei Jahre hatten sie nun ihre Ausbildung an den Instrumenten genossen. Es war anstrengend, motivierend, lustig, schön – „wir haben etwas gelernt“, zog eine Schülerin Bilanz. Und wahrscheinlich nicht ohne Grund hatte die musikalische Leiterin Katrin Dolpp das Auftaktlied für ihre Bläserklasse gewählt. „The show must go on“ lautete der Titel der Gruppe Queen. Die Siebtklässler haben mit ihrem dreijährigen besonderen Musikunterricht die Basis für ein weiteres Musizieren mit den Instrumenten gelegt. Darüber sind sie „Happy“, was sie mit der Intonation des Liedes von Pharrell Williams zum Ausdruck brachten. Und noch einen Quell sprudelnder Freude setzte die Bläserklasse beim musischen Abend in Bewegung. „Rund um mich her“ spielte sie, bei den zwei Strophen des Biberacher Schützenfestliedes sangen etliche Zuhörer mit. Dass eine gern gehörte Zugabe dem einsetzenden Regen zum Opfer fiel, trübte die Gesamtstimmung beim Dolli-Konzertabend nicht. Claudia Natterer und Michaela Haberstroh vom Förderverein der Dollinger-Realschule (dieser stellt die Instrumente für die Bläserklassen zur Verfügung und gewährt Unterstützung) dankten den Lehrkräften am Dirigentenpult für ihr Engagement. Beim musischen Abend, aber auch das ganze Schuljahr über bei der Arbeit mit den Bläserklassen.