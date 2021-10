Dobler holt sich den Titel

Simon Dobler (TG Biberach) hat sich bei den württembergischen Meisterschaften im Trampolinturnen in Biberach den Titel in der Altersklasse der 15- bis 16-Jährigen geholt. Dobler hatte sich nach der langen coronabedingten Trainings- und Wettkampfpause mit viel Fleiß und Ehrgeiz wieder schnell in Form gebracht. Er trainiert nach TG-Angaben sowohl in Biberach, als auch bei den befreundeten Vereinen in Bad Wurzach und Burgberg. In der Qualifikationsrunde turnte Dobler auf dem Großtrampolin zwei gute Übungen und ging dadurch als Führender in die alles entscheidende Finalrunde. Dort zeigte der TG-Sportler erneut seine gute Form und erzielte mit 44,945 Punkten die dritthöchste Tageswertung über alle Altersklassen hinweg und ließ damit seine beiden Konkurrenten deutlich hinter sich.