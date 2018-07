DM-Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Noch 56 Tage sind es, dann richtet die Faustballabteilung der TG Biberach die U12-DM im Stadion der Kreisstadt aus. Die Vorfreude auf das Turnier am 1./2. September ist beim Organisationskomitee laut einer Pressemitteilung schon deutlich spürbar. Rund 48 Mannschaften mit etwa 500 jungen Sportlern aus ganz Deutschland werden nach Biberach kommen. Am Veranstaltungswochenende werden mehr als 90 Partien auf acht Spielfeldern ausgetragen. „Es gibt noch eine Menge zu planen und vorzubereiten, wir haben jedoch schon sehr viel geschafft“, so Abteilungsleiter Fabian Czekalla. Die heiße Phase der Vorbereitung ist bereits angelaufen, die ersten Meldungen von möglichen teilnehmenden Mannschaften sind schon eingegangen. Als Schirmherr konnte Oberbürgermeister Norbert Zeidler gewonnen werden.

