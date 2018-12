DM-Turnierfahrplan steht fest

Nach 20 Minuten ist klar gewesen wie die Partien der ersten Runde des Hauptfelds bei der 47. deutschen Tennismeisterschaften lauten. Diese werden am Dienstag und Mittwoch in der Halle des Württembergischen Tennisbunds (WTB) im Biberacher Hühnerfeld ausgetragen.

Nur wenige Stunden nach ihrem Zweitrundensieg in der Qualifikation gegen die Biberacherin Carmen Schultheiß waren vergangenen, da war Emily Seibold (TC Blau-Weiß Vaihingen-Rohr) im Foyer des Rathauses als Glücksfee gefragt. Gemeinsam mit drei weiteren Ziehungsbeauftragten – OB Norbert Zeidler als DM-Schirmherr, DM-Turnierdirektor Stefan Hofherr und dem an Nummer zwölf des Männerfelds geführten Rene Schulte (TC Blau-Weiß Villingen) aus Konstanz – ermittelte die deutsche U18-Vizemeisterin bei der öffentlichen Auslosung die Begegnungen der ersten Hauptrunde.

„Ich freue mich, dass die DM das zehnte Mal in Biberach stattfindet und dass das Tennisfieber in der Stadt wieder steigt“, sagte Norbert Zeidler. „Die Stadt unterstützt die DM gern. Ich sehe zu, dass ich das eine oder andere Spiel sehen kann.“ Seine Turnierfavoriten? „Ich würde mich freuen über jemanden, den niemand auf der Rechnung hat“, so das Stadtoberhaupt.

Dann zog das Quartett ab kurz nach 16 Uhr abwechselnd aus einem silbernen Pokal gelbe Tennisbälle, in denen sich die Namen der Spielerinnen und Spieler versteckten. Dabei ging es launig und zügig zu, auch weil für OB Zeidler um 17 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung anstand. Nicht im Lostopf war am Montag der Name von Peter Torebko. Die Nummer sechs der Setzliste vom TC Bredeney hatte abgesagt. „Wegen einer Erkältung“, so DM-Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein, der die Auslosung beaufsichtigte.

DM-Turnierdirektor Hofherr zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis der Auslosung. „Es sind gute Matches dabei“, sagte er. „Ivo Klec gegen Henri Squire, das ist ein Generationenduell, das sicher spannend wird. Auch die Partie zwischen dem deutschen U18-Vizemeister Benedict Kurz und Lukas Ollert könnte interessant werden.“ Bei den Frauen verspreche das Spiel zwischen der amtierenden deutschen U18-Meisterin Kathleen Kanev und Stephanie Wagner interessant zu werden.

Schulte sorgt für Kuriosum

Kurios: Rene Schulte zog sich selbst gegen Stefan Seifert (Oldenburger TeV), den deutschen Vizemeister des Jahres 2007, der bei der DM-Premiere in Biberach Andreas Beck unterlegen war. „Ich bin zufrieden“, kommentierte Schulte die Paarung.