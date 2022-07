DLRG trägt Württembergische Meisterschaften in Biberach aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 24.- 26. Juni maßen sich mehrere hundert Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer bei den Württembergischen Meisterschaften in Biberach. Sie traten an in Disziplinen wie dem Flossenschwimmen oder dem Retten einer Puppe. Es war die erste Großveranstaltung der DLRG Jugend Württemberg seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die hiesige Ortsgruppe trug den Wettkampf bereits zum fünften Mal aus, nach 2014, 2017, 2018 und 2019. Coronabedingt musste er in den vergangenen beiden Jahren ausfallen. „Das moderne, großzügig gestaltete Hallensportbad bietet einen optimalen Austragungsort für die Meisterschaften“, sagt Andreas Rieger, Vorstand DLRG Biberach. „Hinzu kommt, dass sich die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und der Mali Schule sehr unkompliziert gestaltet.“ Die DLRG Biberach sorgte auch in diesem Jahr für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – am Samstagabend feierten sie beispielsweise eine Grillparty. Einige nutzten auch das Angebot, in der Mali Hauptschule zu übernachten.

Mehr als 50 Helferinnen und Helfer der Ortsgruppe unterstützten die Veranstaltung tatkräftig, sie backten und verkauften Kuchen, gaben Essen aus, spülten Geschirr, standen am Infopoint für Fragen zur Verfügung, hielten Nachtwache in der Mali-Schule oder bauten die Infrastruktur auf und ab. „Vielen Dank an alle, die die Meisterschaften in Biberach ermöglicht haben“, sagt Andreas Rieger.